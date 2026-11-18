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選戰倒數10天，藍白共推的嘉義市長候選人張啓楷，被民眾直擊當街撒尿，張啓楷隨後鞠躬道歉，但民眾黨團總召陳清龍則說，嘉義比較郊區多體諒。不過，媒體追問張啓楷身體怎麼了，他說那天剛藍白合民調完成，身體本來就很疲憊，他應該要找洗手間，「應該再忍一下，要致上最大的歉意」；同時他也說嘉義市是很繁華的地方，那個地方是精華區。張啓楷說，那天最主要是剛藍白合民調完成，事實上從去年底民眾黨徵召選市長，從1到4月都一直非常忙碌，在爭取回故鄉的機會，當時跟國民黨進行初選，一直到4月分都很忙碌，那天行程也是一個接一個，一開始廟會，後面很多活動，身體本來就疲憊，身體太累本來就不好。張啓楷坦言，當然應該去找洗手間，剛剛講到嘉義市是很繁華的地方，媒體報導的地方住的非常多人，是精華區的地段，他應該再忍一下，但身體真的不舒服，要致上最大的歉意。張啓楷4月19日出席國民黨副主席季麟連在嘉義市經國新城、精忠新城舉辦團結座談會，沒想到卻在經國新城一帶人行道當街尿尿，但事發地東、西邊距離200公尺處，各有一間便利超商且有廁所，步行約3分鐘就可抵達。陳清龍被問到時緩頰，有時候嘉義比較郊區，加油站啊、民宅比較不多嘛，這個要考量很多現場的環境。有時候真的還是要請關心的鄉親，多加體諒候選人的辛苦。