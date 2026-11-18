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陳亮妤聘用個人化妝師 石崇良：查到哪、處理到哪

健保署長陳亮妤今（18）日被爆料，接任健保署長後，疑似以「媒體宣傳費」的預算，聘用個人化妝造型師。而衛福部長石崇良今日被問到此事，他證實，有接到檢舉函，對於公務人員規範、預算使用都有一定規定，一切調查按照程序進行。有媒體爆料，民眾檢舉陳亮妤以媒宣費預算聘用個人化妝師，甚至引起署內同仁不滿，進而到衛福部政風處檢舉。石崇良今日被媒體問及此事，他證實，確實在10月收到相關檢舉函，目前也已經按照程序調查中。石崇良說，因為檢舉函並未具名，但衛福部相當重視，同時必須視案情可得資訊及複雜程度不同，「查到哪裡，就處理到哪裡。」他也強調，對於公務人員的預算使用及相關規範都有一定規定，會按照程序進行。健保署長陳亮妤則以文字回應，不清楚內容，一向秉持公私分明、合法合規的自我要求，如果有調查就全力配合。她更說，「我有信心！」