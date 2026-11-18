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小彬彬（溫兆宇）今（18）日現身「鴻翔燕窩試吃大會」，自曝單身約6年，體重也從當年的68、69公斤一路增到現在的88公斤，最重時甚至達98公斤。被問到感情近況，他笑虧自己「這身材也沒有人」，但隨即澄清，沒約會主要是忙著剪片、做後製。談到網路上還有人誤以為他過世，連朋友都傳訊問「怎麼走了？」他當場笑著澄清：「沒有啦，沒事沒事。」小彬彬透露，自己約3年前先換左側髖關節，隔年再換右側，兩邊都裝了陶瓷人工髖關節，每側15萬元，合計30萬元，有實支實付保險。術後有些姿勢仍會痛，也跑不快，他拿過馬路舉例，看到綠燈只剩20秒就乾脆等下一輪，「我怕走到一半跑不動。」網路上有關他關節壞死的消息，後來竟傳成他已經過世，讓他接到朋友關心的訊息時哭笑不得。身高169公分的小彬彬說，自己最重時達98公斤，現在靠少吃一點降到88公斤。雖然受訪時拿身材開玩笑，但他強調變胖和單身沒有直接關係，平常大半時間都待在工作室剪片，實在沒什麼空約會。媒體問要不要幫忙徵友，他連忙笑著婉拒：「沒關係，不用啦，謝謝！」小彬彬近來把重心放在影音工程，陸續投入約50萬元，組成包含燈光、音效、成音和後製的十多人團隊。他透露，這次試吃大會是團隊第一次從前期洽談一路做到活動落地，目前還沒回本，但工作已慢慢上軌道。至於回歸戲劇，他坦言仍有邀約，曾有導演找他客串，要他帥氣地從車上下來，但他想到腳使不上力，最後還是婉拒。