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台股今（18）日開高走低後震盪翻紅，終場收在40194.91點，上漲102.80點，不過，外資繼續賣超台股765.63億元，新台幣兌美元盤中也再失守33元整數關卡，一度下探33.023元，重貶逾1.73角，尾盤在央行出手調節之下，終場收32.947元，貶值9.7分，光台北外匯經紀公司成交量27.31億美元。就國際匯市來看，美元指數持續走高，一度來到103.78，不過，亞洲主要貨幣兌美元升貶互見，日圓兌美元今日也一度貶至159.647，之後反彈來到159.281附近，韓元兌美元則從1336.25升至1327.49，目前在1330.57，離岸人民幣也從6.702回升至6.6656附近。至於新台幣兌美元今日早盤以32.83元、升值2分開出，在台股開紅翻黑，並一度失守4萬點大關，新台幣也跟著回貶，破33元整數關卡，即便後來台股又翻紅，最後收漲百點，新台幣兌美元也一度回到「32字頭」，但逢低承接美元買盤也進場，新台幣下午再貶破33元，一度來到33.023元，重貶1.73角，甚至收盤前15分鐘還在33.022元，終場在央行調節之下，新台幣收32.947元，貶值9.7分。