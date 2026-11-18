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資深藝人楊燕今（18）日出席「鴻翔燕窩試吃大會」，被問到是否關心這次選舉，她主動提起翡翠水庫光電爭議，直言「太扯了吧！」並反問：「你光電下了水裡面以後，那個水我們還能吃嗎？」她表示，比起誰當選，更在意民生和安全。對於這起爭議，經濟部水利署16日已澄清，過往公文是為了盤點光電設置潛力，未要求翡翠水庫設置；翡翠水庫管理局也表示，水庫自營運以來從未設置光電板。楊燕說，只要有選舉，她每次都會關心，重點是候選人能不能替民眾做事，讓大家安全、過好日子。她也呼籲民眾出門投票，看看候選人的資歷與能力。談到政黨，她直言：「我不是在選哪一個黨，我是在選哪一個人。」接著笑說，自己就很欣賞民進黨立委王世堅。除了飲水議題，楊燕也提到自己一向反對酒駕與毒品。她認為若有人服刑後再犯，最難承受後果的仍是受害者和家屬，希望這些關乎民眾安全的問題也能受到重視。水利署說明，2022年至2024年曾請相關單位盤點屋頂、地面及水域的太陽光電設置潛力，盤點已在2024年結束，後續以水庫水域外的場址為推動目標。翡翠水庫管理局則指出，水庫位於台北水源特定區，水域除管理運作及居民交通用途外，禁止設置其他浮具，自營運以來也未曾設置光電板。