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選戰倒數10天，台北市長蔣萬安將在選前黃金週21日出席民眾黨舉辦的大型造勢，外界關注他和民眾黨創黨主席柯文哲是否同台。柯今（18）日被問到會特別聊什麼？他說「媒體想太多，造勢場合哪有rundown，哪有時間聊天，想太多」。民眾黨「選前黃金週」21日將在北市府前廣場大會師，包括創黨主席柯文哲、黨主席黃國昌到場外，全國民眾黨候選人也將參與。先前蔣萬安曾表態，願意出席21日的造勢，更說「柯主席如果能來站台推薦，那是對我這四年施政的肯定」，隨後也證實受邀，確定會出席至於4年前也選過台北市長的黃珊珊是否將會出席？柯文哲說不曉得，但黃珊珊若有什麼新計畫，一定會來跟他講。黃當時就說很厭煩，當了6屆議員、3.5年副市長，人生要休息一下，覺得太累。柯文哲更吐槽，黃珊珊講什麼應該去問她，名嘴幹嘛幫人家解讀，直接問就好，但現在很多名嘴靠這個吃飯，沒有炒作怎麼辦。