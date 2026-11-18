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桃園機場第三航廈北登機廊廳去年底已經啟用，而主體航廈即將在明年底啟用。華航今（18）日指出，已開始準備進駐第三航廈，將優先佈局北美、東南亞及東北亞航線，未來將採取第二、第三航廈雙航廈營運模式，同時已經爭取到第三航廈最大面積貴賓室空間。中華航空今參加線上法人說明會，說明第三航廈進駐進度。桃園機場第三航廈採分階段啟用，目前北廊廳已經啟用，主航廈仍在進行室內裝修，預計明年啟用。華航已開始準備進駐第三航廈，未來將採取第二、第三航廈雙航廈營運模式，並配合桃園機場整體規劃，逐步進行航班及地面作業移轉。華航指出，航線配置上第三航廈將優先布局北美、東南亞及東北亞航線，希望將主要轉機航線集中配置，提高航班銜接效率，進一步強化東南亞旅客經桃園轉往北美的轉機商機。此外，也同步完善旅客服務，包括報到、行李轉運、跨航廈等轉機動線規劃，並爭取到最大面積的貴賓室空間，持續提升旅客服務品質與搭乘體驗。