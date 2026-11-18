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買口香糖竟送PS5！老公神操作讓老婆傻眼

網友集體幫老公圓謊！買零食竟還送 RTX 5070 Ti

▲《GTA 6》首發支援 PS5 與 Xbox Series X／S，近日有網友分享老公出門買口香糖，竟抱回整台 PS5 主機，還聲稱是「買一送二」優惠，讓網友笑翻。（圖／翻攝自Sony PlayStation）

《GTA 6》明天上市！玩家想買遊戲主機、另一半先有心理準備

▲《GTA 6》以Jason與Lucia兩名角色為主角，隨著遊戲上市倒數，玩家紛紛準備新主機迎接這款苦等13年的大作。（圖／翻攝自Rockstar Games）

全球玩家苦等13年的《俠盜獵車手6》（GTA 6）即將於明（19）日上市，不少玩家早已準備請假、熬夜迎接新作，沒想到有人為了把遊戲主機帶回家，想出了超荒謬的理由！近日一名網友在 Threads 分享，自己只是請老公出門買包口香糖，沒想到對方竟抱回一整台 PS5 遊戲主機，還附上一盒《GTA 6》，聲稱店家剛好推出「買一送二」優惠。更好笑的是，其他網友不但沒有拆穿，還紛紛幫忙圓謊，甚至有人宣稱買零食也能免費獲得高階顯示卡，讓整串留言變成大型惡搞現場。近日 Threads 網友分享一張照片，只見全新的 Sony PS5 遊戲主機外盒上，竟用透明保鮮膜綁著一包 Airwaves 口香糖，以及一盒《GTA 6》遊戲片，三樣商品被包裝成一組，看起來就像賣場推出的超值優惠組合。原 PO 表示，原本只是請老公出門幫忙買口香糖，沒想到對方去了大半天才回家，還解釋剛好遇到店家推出「買一送二」活動，讓她一時之間不知道該不該相信，甚至覺得這組商品好像真的很划算。這則貼文最有趣的地方，不只是老公把 PS5 偽裝成口香糖贈品，而是留言區網友竟然默契十足，紛紛加入「幫忙作證」的行列。有網友一本正經地表示，自己也曾遇過類似的優惠活動，甚至有人自稱剛好排在原PO老公後面，因為動作慢一步，才錯過這組超值商品。還有網友模仿原 PO 的包裝方式，將一包零食與 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 顯示卡綁在一起，宣稱自己買零食也獲得高階電腦零件，其他人則繼續接力惡搞，甚至利用 AI 生成更多看似真實的促銷圖片。不過，這些都是網友配合原PO的幽默創作，並非真有商家推出如此誇張的促銷活動。這場口香糖優惠風波，剛好搭上《GTA 6》上市前夕的遊戲熱潮。《GTA 6》將於11月19日推出，首發平台為 PS5 與 Xbox Series X／S，想要遊玩新作的玩家，必須準備相容的遊戲主機。只是買遊戲主機終究不是小開銷，照片中的「買口香糖送PS5」純屬網路趣味話題，現實中若想添購新主機，還是先和另一半商量好預算，才不會遊戲還沒開玩，就先在家裡上演一場家庭版《GTA》。