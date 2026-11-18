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▲《NOWNEWS》記者實際操作購票流程，試營運期間週六、週日目前仍顯示有入場名額。（圖／翻攝自官網）

▲「KidZania Taipei 奇薩尼亞台北」城市場景。（圖／KidZania 提供）

▲「KidZania Taipei 奇薩尼亞台北」城市場景。（圖／KidZania 提供）

全球知名兒童職業體驗樂園「KidZania Taipei 奇薩尼亞台北」宣布將在11月24日登場，17日線上購票出現大當機，延至今（18）日重新開賣，不料二度出包，超多網友傻眼喊收不到驗證碼，記者實測也無法順利購買。目前試營運期間兒童票1400元、成人票700元，每日門票數量有限，售完為止。「KidZania Taipei 奇薩尼亞台北」將在11月24日起至12月6日試營運，採取人流限額，僅開放事先線上購票的顧客入場，無提供現場售票服務。門票原訂於官方網站及Trip.com兩大平台17日下午2點開賣，當日下午卻大當機，顯示「系統連線異常」。官方公告順延至今日下午2點重新開賣。不過，重新開賣後系統再度出包，不少家長在社群平台抱怨收不到驗證碼，直呼「你們根本都沒有準備好！官網購票的電子信箱都收不到驗證碼」、「收不到驗證碼」、「等了半小時還是沒有驗證碼」，引發討論。《NOWNEWS》記者實際操作購票流程，發現試營運期間週六、週日目前仍顯示有入場名額，但進入購票程序後，同樣因收不到驗證碼，無法順利完成付款，顯示購票系統仍有異常狀況。提醒有意購票的家長，可稍後再嘗試，並以官方網站最新公告為準。購票平台：官方網站及Trip.com營業時間：試營運期間的營業時間平日為9:00-17:00、週末為10:00-18:00票價：孩童票（3-17歲）每張1400元、成人票（18歲以上）每張700元，每日門票數量有限，售完為止地址：Mitsui Shopping Park LaLaport 南港 5樓（台北市南港區經貿二路131號「KidZania 奇薩尼亞」在全球共有34座，攜手國內外40個各行各業的知名領導品牌，提供近50種涵蓋食衣住行育樂職業體驗。幫助孩子培養自信心與迎接挑戰的勇氣。「長大後想做什麼？」這是多數人童年都曾被問過的問題，當大人習慣用這個問題想像孩子的未來，「KidZania 奇薩尼亞」鼓勵讓孩子藉由體驗找答案。