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選戰倒數10天，民進黨立委王世堅今（18）日表示，小草很多是年輕朋友，期待政治有所改變，即便是民眾黨創黨主席柯文哲，也應尊重支持者自己的選擇。柯文哲則回說，「小草投不投給蔣萬安不知道，絕對不會投給沈伯洋」。蔣萬安21日將出席民眾黨黃金週造勢，是否衝擊民進黨台北市長候選人沈伯洋選票？王世堅說，小草多是年輕朋友，心中充滿希望，期待政治有所改變，即便是柯文哲也應尊重支持者自己的選擇，若要爭取不同理念、政黨的選民，平常就應認真經營，而不是選前一週才臨時拉票。王世堅更說，過去在市議會跟柯文哲討論市政、政策及預算，能經常感受到柯文哲捉摸不定的個性，「柯文哲可能認為，自己越神秘、越讓外界猜不透，能夠取得的政治籌碼就越高，這或許也是一種策略」。柯文哲下午陪同張啓楷車掃前接受訪問，笑說王世堅只有一點猜對，他永遠猜不透，但是王世堅是一個很厲害的角色，小草要投給誰，「我最近看了鐵拳教育AI影片，館長救柯文哲，那個看完以後還有哪個小草會投沈伯洋，小草投不投給蔣萬安不知道，絕對不會投給沈伯洋」。