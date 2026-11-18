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拜登政府祭禁令 輝達業務推「繞道方案」

遊走法規邊緣 維持中國大客戶成關鍵動機

美國科技媒體《The Information》美國時間17日晚間以獨家報導方式爆料，稱輝達（NVIDIA）的業務團隊曾在2022年主動充當「中間人」，將被懷疑替中國從事間諜活動的黃樂引薦給中國科技巨頭阿里巴巴。當時正值拜登政府正式祭出高階半導體出口管制的數個月前，這項牽線不僅讓黃樂成功建立起向中國輸送輝達受管制晶片的秘密通道，更揭示了輝達在美中科技戰下，曾積極協助中國客戶尋找規避美方出口管制的灰色地帶。根據《韓聯社》引述報導，知情人士透露，憑藉輝達業務團隊的引薦，黃樂順利將阿里巴巴納入客戶名單。有了這家中國電商與雲端巨頭的背書，她得以順利取得銀行貸款，籌措向輝達採購晶片的龐大資金；而阿里巴巴也藉此打通了在東南亞取得並租賃輝達高階晶片的管道，為日後規避美國禁令預留伏筆。時間回到2022年，當時全球人工智慧（AI）熱潮尚未全面爆發，輝達全年總營收僅約270億美元，約為現今規模的十分之一。當時身為亞洲最大雲端運算企業的阿里巴巴，已是輝達旗艦晶片「A100」的主要買家（該款晶片當時的需求熱度尚未如後來的Hopper或Blackwell系列般爆發）。與此同時，黃樂正籌備開展向雲端企業出租晶片的業務，這項事業日後發展成為如今知名的「Megaspeed」。她在該公司擔任常務董事8個月後便卸任，在書面文件上切斷了與公司的直接關係。就在輝達牽線數月後的2022年8月，美國拜登政府正式對A100等高階AI晶片實施對中出口限制。面對阿里巴巴急於取得算力晶片的焦慮，輝達業務人員再次向阿里方面提議，可透過「Megaspeed」尋求解決方案，由Megaspeed以東南亞為據點，向阿里巴巴提供晶片租賃服務。報導指出，2023年至2025年間，黃樂透過Megaspeed以及與其家族有關聯的中國企業「上海世紀利通」，將價值數十億美元、遭到美國禁止出口的輝達晶片走私流入中國。值得注意的是，上海世紀利通更在2023年10月取得輝達「優先雲端合作夥伴」（Preferred Cloud Partner）資格，享有半導體出貨的優先配額。這批由兩家公司取得的晶片，最終有一部分流入了阿里巴巴、騰訊以及中國境內小型AI實驗室所營運的資料中心。《The Information》分析指出，輝達在促成阿里巴巴與Megaspeed合作上扮演如此積極的角色，是此次報導首度曝光的內幕。這顯示在近期剛卸任的前執行長黃仁勳領導時期，輝達曾主動協助試圖繞過美國出口規定的中國企業取得晶片。不過，當時美國的出口管制僅限制「直接銷售」至中國，並未明文禁止中國企業透過海外管道獲取高階晶片，輝達此舉可謂精準遊走在法規漏洞邊緣。知情人士坦言，輝達之所以大費周章牽線，背後有多重商業考量：對輝達而言，既能維繫與中企的關係，又能保住阿里巴巴這個超級大客戶；對Megaspeed來說，則能藉此獲得銀行融資以擴大採購。此外，更有消息人士透露，輝達基於相同目的介紹給阿里巴巴的企業「不只Megaspeed一家」，但其他涉案企業的具體身分目前仍無法獲得證實。