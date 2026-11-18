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「嘴喊抗中，論文抄中」？

連感謝詞都高度相似

林沛祥列4大疑點！王鴻薇嗆：自己的論文自己救

謝國樑競辦也加入戰局：不能成為逃避檢驗護身符

童子瑋陣營搬出27%反擊！反嗆藍營跑台北作秀

▲根據國際學術界廣泛使用的論文原創性比對系統 Turnitin 檢測，童子瑋的碩士論文整體文字相似度僅27%。（圖／童子瑋進步基隆辦公室提供）

選戰最後倒數計時，基隆市議長、民進黨市長候選人童子瑋卻遭爆2017年海洋大學碩士論文涉嫌大量抄襲！國民黨立院黨團今（18）日召開記者會，要求童子瑋親自出面說明，並呼籲海大立即啟動學倫調查；謝國樑競選辦公室也要求校方徹查。不過，童子瑋陣營則搬出Turnitin比對結果，強調論文相似度僅27%，反嗆國民黨立委捨近求遠跑到台北開記者會，根本是在作秀。國民黨立院黨團今天以「碩士論文大量抄襲？童子瑋出來誠實面對！」為題召開記者會，書記長許宇甄表示，民進黨政治人物平時高舉抗中保台，動輒抹紅政治對手，如今基隆市長候選人童子瑋卻被爆出論文涉嫌抄襲中國文獻，根本是「嘴巴喊抗中，論文抄中國」。許宇甄指出，根據公開資料，童子瑋在海大的碩士論文《台灣四大電信業者之經營績效評估—以資料包絡分析法研究》，經媒體人比對後文字相似度高達42%，其中14.8%與多篇中國研究文獻重合。最離譜的是，連論文中最具個人特色的感謝詞，都被發現與一篇研究澳門博彩業的中國論文高度相似，甚至疑似僅替換指導教授姓名。許宇甄質疑，連感謝老師都要抄，如何讓基隆市民相信其政治承諾？甚至懷疑論文是否涉及「代寫」，要求童子瑋親自針對涉嫌抄襲段落逐字說明，若查證屬實，就應公開道歉並負起政治責任。她也強調，論文相似度不能只看數字，整段搬運且未妥善標明出處，就是違反學術倫理。基隆在地立委林沛祥則進一步提出4大疑點，包括感謝詞高度相似、研究內容文字重合、中國學術文獻來源，以及相似度低於門檻不等於學倫免死金牌。他指出，童子瑋陣營宣稱相似度只有27%，與媒體比對的42%存在明顯落差，質疑究竟是學術研究還是「數字魔術」。林沛祥也指出，童子瑋論文對電信業者投入、產出要素指標，包括員工人數、固定資產、電話用戶數及營運收益，以及1998、1999年經營效率的描述，都被指與中國學者杜宏國的研究高度相似。他強調，學術研究可以引用前人資料，但必須清楚標明來源，不能將他人成果當成自己的原創內容。林沛祥並公開向海大提出疑問，包括校方是否已受理檢舉並啟動調查、當年及現行論文比對系統是否納入中國文獻，以及跨資料庫文字重合應如何處理。他也提到，自己去年大選時博士論文同樣遭到嚴格檢驗，最後證實沒有抄襲，認為所有政治人物都應接受相同標準檢驗。立委王鴻薇則將論文爭議與2022年地方選舉的論文風波相提並論，指出當年多名候選人因論文抄襲遭撤銷學位，如今童子瑋也被爆出高度相似內容，理應親自說清楚。她批評童子瑋不但沒有誠實面對，還將爭議牽扯到基隆市長謝國樑，直言兩件事根本毫無關聯，強調「你自己的論文你自己救」。國民黨團也提出3大訴求，要求童子瑋立刻出面說明涉嫌抄襲的具體段落及論文來源，若查證屬實應公開道歉並負起政治責任；其次，不要轉移焦點、牽拖謝國樑；最後則要求海洋大學堅守學術審查獨立性，不要因童子瑋是總統賴清德的表姪，就對學倫疑點噤若寒蟬，應儘速啟動調查。此外，謝國樑競選辦公室今天也發布新聞稿，呼籲海洋大學儘速依校內程序啟動調查，並要求童子瑋完整說明論文撰寫過程與引用來源。謝國樑競辦強調，海大在基隆具有重要學術地位，校譽與學位公信力是歷代師生及校友長年累積的成果，面對爭議應以嚴謹、負責的態度展開獨立調查，向社會交代。「跟中央關係再好，也不能成為逃避檢驗的護身符。論文的疑點，要靠證據說清楚，不能靠關係喬過去！」謝國樑競辦強調，學術倫理不應有特權，審查標準不能因當事人的政治身分而改變，若查證確有抄襲，童子瑋就應公開道歉並負起政治責任。面對外界質疑，童子瑋進步基隆辦公室昨天發出聲明，強調學倫問題都有正式的學術處理管道，應以具體事證及專業審查為依據，不應輕信謠言。童陣營表示，根據國際學術界廣泛使用的Turnitin論文原創性比對系統，在一般論文重複率報告設定條件下，童子瑋碩士論文整體文字相似度為27%，低於海洋大學部分系所現行採用的30%標準。童子瑋陣營也強調，該篇論文早在2017年完成，海洋大學直到2021年才全面實施研究生離校前論文比對制度，相關事實都有公開資料可供查證，呼籲外界應透過正式學術程序釐清爭議，並號召市民11月28日踴躍出門投票。不過，童子瑋辦公室也不滿藍營選在立法院召開記者會，反酸國民黨基隆市黨部距離海洋大學開車僅需15分鐘，前往立法院卻要花上40分鐘，建議基隆出身的立委不要老是往台北跑，大費周章、忙於作秀，「不是市民的福祉」。