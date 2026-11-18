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▲基金會邀請大家在新年送禮時，選擇兼具健康、環保與公益的羊年禮盒，一起穿好襪、做好事，（圖／基金會提供）

▲會中安排溫馨的「愛的料理課」，由快樂襪大使Gigi、史丹利陪伴丹尼一起完成。（圖／基金會提供）

瑪利亞基金會旗下社會企業品牌「Merry Young 快樂襪」，再度攜手台灣在地醬油品牌「豆油伯」，以「羊羊得意金米好」為主題公益禮盒，結合有AA 美食風味獎三星肯定的無添加醬油、綠色保育有機米以及瑪利亞青年繪製的快樂襪，將藝術創意、環境永續與公益就業融入新年祝福。瑪利亞社會福利基金會與醬油品牌豆油伯再度合作推出的羊年公益禮盒，邀請瑪利亞青年丹尼繪製主視覺，將她筆下的羊年圖案織成襪子。今天舉辦的發佈會現場，特別安排溫馨的「愛的料理課」，由快樂襪大使Gigi、史丹利陪伴丹尼一起完成。丹尼18歲失去母親，在基金會教保員陪伴下，從整理房間、打理日常生活，逐步學會搭公車和準備三餐。她曾嘗試不同工作，後來在廚務組找到自己擅長的事，成為同事眼中的「切菜達人」。這次她選擇做愛心料理，就是想親手炒一盤蛋炒飯，感謝一路陪她練習獨立生活的人。羊年禮盒「羊羊得意金米好」，是「Merry Young 快樂襪」與豆油伯二度合作產品，除了丹尼設計的襪子，也放入豆油伯「金米好」釀造醬油及苗栗銅鑼續緣自然農場的有機生態米，即日起開放預購。豆油伯行銷總監李明芳表示，合作緣起於對青年創作的欣賞，去年首次聯名推出公益禮盒，獲得市場熱烈迴響，今年決定將這份美好的緣分延續下去。今年禮盒特別選用豆油伯「金米好」無添加糖釀造醬油，以 100%台灣米與台灣黑豆純釀造，不添加糖、麩質及化學添加物，保留米香與豆香，讓日常料理也能吃得安心。此外，搭配來自苗栗銅鑼山區《續緣自然農場》的有機生態米，農場堅持不噴灑農藥、不施化肥，以友善土地的方式守護自然生態，讓這份禮盒不僅傳遞美味，更實踐環境永續的理念。此次擔任快樂襪大使的 Gigi、史丹利夫妻，對於瑪利亞青年將藝術創作轉化為生活用品的巧思感到驚艷。具有設計背景的 Gigi 表示，從一幅創作到一雙襪子，不僅讓大眾看見瑪利亞青年的獨特創意，更象徵他們努力突破限制、展現自我的成果。史丹利說，實際走進瑪利亞後，更深刻感受到基金會長期投入心智障礙者服務的用心，透過創造就業機會，讓青年不只是接受照顧，也有機會發揮所長、實現自我。基金會執行長陳怡君表示，「快樂襪」成立6年來，已為40名心智障礙者創造工作機會。依基金會統計，品牌累計織造逾33萬雙襪子，回收再利用66萬個寶特瓶，估計減少約42公噸碳排放。她邀請大家在新年送禮時選擇兼具健康、環保與公益價值的羊年禮盒，一起穿好襪、做好事，讓每一份消費都成為支持青年就業、守護環境與傳遞愛的力量。