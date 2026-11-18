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赴北海岸車掃 蘇巧慧團隊出動空拍機

▲蘇巧慧今日赴北海岸車掃出動空拍機，網友大讚「全國最美車掃」。（圖／蘇巧慧競辦提供）

選戰倒數10天，新北市長候選人蘇巧慧今（18）日與新北市議員林裔綺一同站上「粉紅超跑」，從瑞芳、平溪、雙溪、貢寮等東北角四區展開車隊掃街，團隊更特別出動空拍機，透過線上直播帶領觀眾從空中俯瞰東北角壯麗的海岸線與山城風光，讓無法到場的民眾也能一同欣賞新北獨特的山海美景，讓網友直呼「全國最美車掃！」蘇巧慧表示，東北角是新北非常美麗的山海城鎮，未來將透過「新皇冠海岸」與「鑽石山城」計畫，串聯新北山海資源，打造全運具友善路廊，行銷步道、鐵道、茶道、礦道等特色文化。同時也將與林裔綺在瑞芳持續推動「金九台車復駛」，重現黃金山城的礦業文化風華，並結合平溪獨特的鐵道、天燈文化與瀑布景觀，打造「瀑布山城」觀光品牌。蘇巧慧也說，她也將透過雙溪街道與車站美學改造，結合淡蘭古道、老街及食農體驗，帶動地方觀光發展，更要整合貢寮福隆、澳底及三貂角的海洋資源，發展海漁生態與漁村文化旅遊。蘇巧慧表示，東北角地區長期面臨人口高齡化、醫療資源不足及交通不便等挑戰，過去林裔綺積極督促市府推動「瑞芳醫療長照大樓」，工程已於2024年動工，預計2028年完工，未來自己也會持續緊盯工程進度，提升東北角四區的緊急醫療救護及長照品質。並同時推動敬老卡升級至每月1000點、65歲以上長者假牙補助最高5萬元，以及住宿式長照機構每年最高24萬元補助，讓東北角的市民享有更完善的生活照顧。蘇巧慧強調，新北有山、有海、有城市、有鄉鎮，每個地方都需要被重視，期盼「區域均衡」是上任首要推動的政策方向，未來她將以新觀念、新技術、新態度，讓市政資源深入每一個角落，除了持續改善山海城鎮的公共運輸、強化幸福巴士服務及地方道路安全，也會積極推動地方創生，讓年輕人有更多返鄉發展的機會。最後蘇巧慧表示，選戰倒數十天，會持續把握每一分每一秒，向市民報告政見與願景、爭取更多市民的支持，也誠懇拜託東北角四區的民眾，11月28日一定要出門投票，市長支持1號蘇巧慧，議員支持1號林裔綺，讓認真做事的團隊繼續為地方打拚，一起為新北開創新時代。