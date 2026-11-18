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▲Dalio超Q滿版刺蝟毛絨絨棉質外套，原價 4280元，特價 1780 元，42折。（圖／業者提供）

▲Hilltop防水透氣石墨烯蓄熱羽絨短大衣外套，原價 22800 元，特價 15980 元。（圖／業者提供）

▲common base ：中性超潑水防風外套，原價 4290 元，特價 3280 元。（圖／業者提供）

▲吸濕排汗天絲床包組，原價一組 2680 元，特價一組988元、兩組1500元。（圖／業者提供）

買1送1、買2送2，且不是送小樣， 而是整整兩瓶正貨直接翻倍，誠意滿到底；6樓家電專區天天有消費禮，12 月2日首日單筆滿10萬元加贈1800元SOGO電子商品券， 12月3日起接力推出單筆滿萬元消費禮，三大CLUB會員（Be auty／Sports／ThanQ）更可滿額兌換小家電。



SOGO APP會員好康同步加碼，兩波電子折價券各送200元， 全館當日單筆滿3000元即可折抵；全館單筆消費滿3000 元還可兌換100元city’super折價券。8樓餐飲加碼「 下班饗美食」，每日5點至晚間7點30分APP會員可領取1 00元小吃街電子折價券；全館餐飲滿3800元還有200元美 食電子抵用券可領。



▲遠東SOGO天母店週年慶於12月2日起至13日登場。（圖／記者鍾怡婷攝）

強烈冷空氣準備南下，全台氣溫將明顯下降，民眾也開始準備禦寒衣物。近期正逢百貨週年慶檔期，京站就祭出全館保暖服飾優惠，最低37折起，羽絨外套最低下殺4.5折，還有保暖寢具下殺988元起，吸濕排汗天絲床包組，原價一組2680元，特價一組988元、兩組1500元，平均750元。且全館單筆消費滿3800元再送600元回饋。京站週年慶即起至12月14日登場，期間全館單筆消費滿3800元，即可獲得400元商品贈券及200元Qonline贈券，合計600元回饋。服飾方面，從日常穿搭風衣、刷毛外套到機能羽絨外套都有折扣，以下整理優惠品項。◾MA TSU MI ：純棉長版雙排釦大翻領腰帶風衣外套，原價 8580 元，特價 3090 元，37折。◾Dalio：超Q滿版刺蝟毛絨絨棉質外套，原價 4280元，特價 1780 元，42折。◾Dalio：11/20起，黑面羊口袋羔羊絨連帽外套，原價3780元，特價 1800 元，48折。◾H2O ：羽絨背心，原價 5680 元，特價 2840 元，5折。◾CUMAR：連帽車格紋科技羽絨棉外套，原價 5580 元，特價 2480 元，45折。◾Tiara Tiara Goods： V領刷毛背心，原價 2580 元，特價 1080 元，42折。◾common base ：中性超潑水防風外套，原價 4290 元，特價 3280 元。◾EDWIN： 羽絨外套 (女)，原價 5690 元，特價 2845 元，5折。◾Hilltop：防水防風短大衣，原價 16800 元，特價 10800 元，65折。◾Hilltop：防水透氣石墨烯蓄熱羽絨短大衣外套，原價 22800 元，特價 15980 元。◾Traveler：羽絨外套(女)，原價 8280 元，特價 4980 元，61折。除了服飾，保暖寢具也有折扣。Betries吸濕排汗天絲床包組，原價單組2680元，特價單組988元，或兩組1500元；Betries 60支100%萊賽爾天絲兩用被床包組（素色），原價單組7980元，特價單組2980元，或兩組5500元。另外，C&L寢麗60支天絲暖豆毯，花色依現場為主，原價5980元，特價1980元。遠東SOGO天母店週年慶則於12月2日起至13日登場！全館指定化妝品、香氛、精品、男女服飾配件、珠寶、童裝、鍋具、寢具及B1指定櫃位，當日累計滿5000元送500元；大小家電、影音、藝品及黃金商品，當日累計滿10000元送500元，兩類皆可累贈，12月2日至12月6日首五日更加碼，兩類各自滿60000元再送1000元。刷中信SOGO聯名卡，指定品牌加碼最高可享4% SOGO金回饋，合併指定品牌最高10%回饋。美妝類別獨家推出正貨