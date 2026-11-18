外媒《ClutchPoints》今（18）日公布老牌球隊洛杉磯道奇「隊史最偉大球星排行榜」，當代神獸大谷翔平被排在第9名，主因在於入隊至今僅3繼時間。道奇計算隊史超過142年，前面8位都是神獸級人物，第一名為50、60年代傳奇左投柯法斯（Sandy Koufax），第2名則是大聯盟史上首位黑人球員羅賓森（Jackie Robinson），第3則是去年剛退休的3屆塞揚左投克蕭（Clayton Kershaw）。
大谷翔平百年二刀流 進入道奇隊史球星排行榜
大谷翔平2024年以當時史上最大合約10年7億美元加盟道奇，震撼全世界，來到道奇後，他於打者端徹底成為全國聯最強打者，僅3年時間累積打擊率2成90、139轟、313分打點與90次盜壘成功，OPS高達.985。
此外，大谷翔平最大價值就在於投手端發揮，至今先發28場拿下9勝，防禦率僅2.17，ERA+高達194，同樣是全國聯最強投手之一，可惜因為傷勢緣故無法穩定出賽，而他也率領道奇拿下2連霸，成為近代道奇成功最關鍵人物之一。
道奇隊史超過142年 最偉大球星是柯法斯
道奇隊史從前身布魯克林灰人隊於1884年加入大聯盟以來，已經超過142年，不少傳奇巨星都曾長期效力這支超級豪門，第一名為傳奇左投柯法斯。他生涯拿下3次三冠王，是歷史上最具統治力的左投，外號是「上帝的左手」，生涯最後一季投出27勝9敗、防禦率1.73、317次三振成績，於30歲因傷急流勇退。
第2到第8，則依序是大聯盟史上首位黑人球員羅賓森、克蕭、傳奇名投德萊斯戴爾（Don Drysdale）、「銀狐」史奈德（Duke Snider）、義大利名捕坎潘奈拉（Roy Campanella）、300勝、3000K俱樂部成員薩頓（Don Sutton）和游擊之神皮·維·瑞斯（Pee Wee Reese）。
大谷翔平只用3年進榜 排名還有爬升空間
大谷翔平只靠著3年成就、以及百年首見的二刀流成績，就進入此神獸榜單，撰文的記者密斯崔塔（Joey Mistretta）也強調，大谷翔平效力道奇時間還沒有其他傳奇巨星長，但他達成的成就史無前例，到2033年合約到期前，排名有可能持續升高。
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大谷翔平2024年以當時史上最大合約10年7億美元加盟道奇，震撼全世界，來到道奇後，他於打者端徹底成為全國聯最強打者，僅3年時間累積打擊率2成90、139轟、313分打點與90次盜壘成功，OPS高達.985。
此外，大谷翔平最大價值就在於投手端發揮，至今先發28場拿下9勝，防禦率僅2.17，ERA+高達194，同樣是全國聯最強投手之一，可惜因為傷勢緣故無法穩定出賽，而他也率領道奇拿下2連霸，成為近代道奇成功最關鍵人物之一。
道奇隊史超過142年 最偉大球星是柯法斯
道奇隊史從前身布魯克林灰人隊於1884年加入大聯盟以來，已經超過142年，不少傳奇巨星都曾長期效力這支超級豪門，第一名為傳奇左投柯法斯。他生涯拿下3次三冠王，是歷史上最具統治力的左投，外號是「上帝的左手」，生涯最後一季投出27勝9敗、防禦率1.73、317次三振成績，於30歲因傷急流勇退。
第2到第8，則依序是大聯盟史上首位黑人球員羅賓森、克蕭、傳奇名投德萊斯戴爾（Don Drysdale）、「銀狐」史奈德（Duke Snider）、義大利名捕坎潘奈拉（Roy Campanella）、300勝、3000K俱樂部成員薩頓（Don Sutton）和游擊之神皮·維·瑞斯（Pee Wee Reese）。
大谷翔平只用3年進榜 排名還有爬升空間
大谷翔平只靠著3年成就、以及百年首見的二刀流成績，就進入此神獸榜單，撰文的記者密斯崔塔（Joey Mistretta）也強調，大谷翔平效力道奇時間還沒有其他傳奇巨星長，但他達成的成就史無前例，到2033年合約到期前，排名有可能持續升高。