當代神獸大谷翔平被排在第9名，主因在於入隊至今僅3繼時間。道奇計算隊史超過142年，前面8位都是神獸級人物，第一名為50、60年代傳奇左投柯法斯（Sandy Koufax）

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大谷翔平百年二刀流 進入道奇隊史球星排行榜

道奇隊史超過142年 最偉大球星是柯法斯

他生涯拿下3次三冠王，是歷史上最具統治力的左投，外號是「上帝的左手」，生涯最後一季投出27勝9敗、防禦率1.73、317次三振成績，於30歲因傷急流勇退。

大谷翔平只用3年進榜 排名還有爬升空間