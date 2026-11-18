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▲張震嶽曾經遭目擊於橋邊尿尿，且沒洗手便和繼續家人烤肉，引發衛生疑慮。（圖／NOWNEWS攝影中心）

▲李雲迪曾經因為在路邊隨地小便被媒體拍到，導致過去建立的正面形象受損。（圖／李雲迪微博）

民眾黨嘉義市長候選人張啓楷今（18）日被媒體爆料曾經當街在路邊樹叢小便，隨後本人公開鞠躬道歉，不只政治人物隨地小解惹議，范逸臣也被拍過酒後在暗巷解放，傷了「情歌王子」形象，甚至連金曲歌王張震嶽亦曾經遭目擊於橋邊尿尿，且沒洗手便繼續和家人烤肉，引發衛生疑慮。2004年10月，范逸臣深夜被狗仔拍到和豐華唱片宣傳聚餐後，搭乘計程車在當時台北縣永和市竹林路一帶下車，兩人隨後走入暗巷內親密互動，隨後范逸臣因為尿意難忍，便在牆邊當街小解，過程約20秒鐘，事件曝光後重挫他的「情歌王子」人設，本人後來發文坦言自己當時太隨興、一時忘了公眾人物的身分做了不良示範並道歉，還曾經在節目上幽默笑稱，當時新聞照片打的馬賽克「太小了」。張震嶽2020年10月和老婆等親友一起參加戶外中秋烤肉派對，聚會進行到一半時，他獨自走向附近的橋邊，趁著四下無人拉下褲子拉鍊直接解放，解放完畢後，張震嶽並沒有尋找水源洗手，而是直接走回座位，繼續拿取食物並幫老婆夾菜，引起網友對於天王衛生習慣的熱議。素有「鋼琴王子」稱號的中國鋼琴家李雲迪一向給人溫文儒雅的印象，2019年8月，他駕車準備前往接送一名長髮女子吃火鍋的途中，突然將車臨停在路邊，戴著帽子下車走到花壇與樹叢旁，環顧四周以為沒人後便當街小便，結束後隨即匆忙上車離開，照片見報後也讓其形象大傷。