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高油價下獲利挑戰

寒假旺季機票已賣八成 部分航線票價上揚

面對航空燃油價格維持高檔，華航今年透過提升機隊管理效率等緩解燃油成本壓力，前三季客運收入875.4億元、年增12.6%，貨運收入628億元更成長29%，其中貨運單位收益大幅提升23.9%。展望明年，仍看好AI伺服器、半導體及高科技產品帶動貨運需求，客運部分預期中國、歐洲及東北亞等高需求航線明年寒假票價再成長。中華航空今（18）參加線上法人說明會，今年客運營收呈現價量齊揚，單位收益提升6.8%，其中高艙等收入更大幅成長16%。貨運方面，載貨率提升2.2個百分點，單位收益大幅成長23.9%，緩解油價上漲成本壓力。除了收入結構改善，華航也持續強化成本控管與機隊效率，透過檢視各航線營運效益，彈性調整機型、班次及運能，提高航機使用率，對於效益不佳的航線也會適時調整。同時持續導入較節能的機型，包括A321neo及777貨機，降低油價波動對營運的影響。展望2027年，華航預期客運需求仍具韌性，但隨著市場運能恢復，各區域單位收益可能出現分化，將以維持整體單位收益穩定為目標，透過精準定價、動態艙位管理及高艙等客源開發，兼顧載客率與收益品質。航網布局方面，北美航線將運用新機投入，強化與廉價航空的合作，並拓展東南亞經桃園轉往北美的轉機市場；大洋洲則透過增班及放大機型，鞏固市場地位。東北亞除了既有航點，也將積極開拓二線城市需求，搭配廣域旅遊布局及季節性產品，進一步提升航線收益。華航指出，目前明年寒假及春節旺季機票銷售已達八成，其中以日韓市場需求最為突出，預期中國、歐洲及東北亞等高需求航線，票價有機會高於今年同期。貨運方面，華航看好2027年AI伺服器、半導體及高科技產品需求，主要成長動能將來自相關產業貨源。華航將持續掌握市場貨源變化，彈性調整運能與航網配置，透過航點串聯及增班，提高去程與回程載貨率。儘管貨運運價可能受到市場運價及燃油附加費波動影響，但考量整體市場需求成長高於運能增幅，預期運價仍可維持相對穩定的高檔水準。