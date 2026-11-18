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▲台灣港務公司高雄港務分公司說明屹海一號離岸風機船靠泊馬公港1號碼頭的情形。(圖／記者黃守作攝)

▲我國籍屹海1號離岸風機船靠泊澎湖馬公港1號碼頭。(圖／高雄港務分公司提供)

台灣港務公司高雄港務分公司於今(18)日，針對我國籍屹海1號離岸風機船靠泊馬公1號碼頭提出說明，是業者基於船舶測試及停泊之需求，提出進港申請，高雄港務分公司是依港埠營運、碼頭調度及相關規定辦理。台灣港務公司高雄港務分公司港務長陳祖強表示，我國籍屹海1號(MV ARTEMIS)離岸風機船是台灣屹海風電科技公司所有的自升自航式起重作業船，主要投入我國離岸風電的施工安裝與運維作業工作。高雄港務分公司港務長陳祖強說，我國籍屹海1號離岸風機船自今(115)年6月4日起泊靠高雄港待命，高雄港務分公司均依港內船舶及碼頭作業情形，彈性調度安排屹海1號離岸風機船靠泊於原第4貨櫃中心各碼頭，但因該船非屬裝卸作業船舶，加上高雄港貨櫃裝卸船舶靠泊頻繁，須配合碼頭作業，致多次移泊，並衍生引水及拖船等調度之需求。屹海1號離岸風機船業者台灣屹海風電科技公司基於停泊便利及營運成本之考量，乃向交通部航港局南部航務中心提出航行靠泊計畫，該申請獲准，於115年11月16日駛離高雄港，17日下午駛抵澎湖縣馬公港1號碼頭停泊。陳祖強指出，由於目前馬公港客輪屬於淡季，高雄港務分公司依業者提出之航行靠泊計畫，乃安排屹海1號離岸風機船靠泊馬公港1號碼頭，靠泊至115年12月2日止。陳祖強並指出，屹海1號離岸風機船靠泊馬公港1號碼頭，是業者基於船舶測試及停泊之需求，提出進港申請，高雄港務分公司是依港埠營運、碼頭調度及相關規定辦理，後續如有延長或新增靠泊需求，港務公司將依申請之內容、港區營運及安全條件審慎辦理。