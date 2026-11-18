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選戰倒數10天，台北市議員秦慧珠因昨在政論節目中爆料，被民眾嗆「你來幹什麼，你不要來蹭蔣萬安」，她心想「誰要蹭他啊，就自己滾得遠遠的」，還說「蔣萬安老婆人緣比他好100倍」、「沒能力顧（藍）小雞」，引爆藍軍怒火。她稍早在臉書貼出影片，稱國民黨正藍軍的意思就是反共不反中，「我們不認同中華人民共和國這個共產制度」，更說有年輕人跟她說，「國民黨政策要調整，你們現在跟大陸這樣的關係，我們情何以堪」。秦慧珠稍早在臉書貼出影片，被問到什麼是國民黨正藍軍？她說像她這樣子中華民國派有很多人。前幾天去一個菜市場，就有個大概30多歲的女孩子，她說：「你們國民黨的政策要調整，比方說像我爸爸，手上都還有刺青，『反攻大陸』什麼之類的，那你們現在跟大陸這樣子的一種關係，我們情何以堪？」秦慧珠說，她有點驚訝，但覺得那個人的想法可能是年輕人也這麼想，「我們是中華民國派，我們以中華民國為榮，要維護中華民國」，她也是這個想法，因為她爸爸也是國軍，而且是流亡部隊。當年是流亡到越南，變成無國無家的一群流亡部隊。可是他們非常忠貞，堅持要回到台灣，不願意回大陸，所以就在民國42年，派了7艘軍艦把他們接到台灣來。秦慧珠說，她們從小就是忠黨愛國，她的博士論文甚至選的題材叫做《台灣反共小說之研究》。至於正藍軍的意思是反共？秦慧珠說，反共不反中。因為中國這個疆域跟這段歷史，是可共同保存的，不是屬於哪個政黨或哪個政府的，有一個脈絡可循的。所以中國這個歷史、疆域、領土，其實是很多人覺得很珍貴的。秦慧珠更說，「我們現在是屬於中華民國，我們在台灣，我們不認同中華人民共和國這個共產制度」，他說父親輩跟他們打了一輩子的仗，到了這一輩，可以跟它好好談、相處，但還是認同中華民國，不可能認同共產黨跟中華人民共和國的，這就是從兩蔣到現在，很多正藍軍的想法。