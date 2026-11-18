資格券將於11月20日中午12點起，透過ibon售票系統正式開賣，每張售價1,600元，總共4場、限量名額240位。

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簽名會於第二、三週接力登場 場地是嘉義、亞太主球場

11月21日、22日於嘉義市立棒球場舉行，11月28日、29日則安排在台南亞太主球場。

11月21日-台灣山林隊、11月22日-日職聯隊、11月28日-韓職聯隊、11月29日-台灣海洋隊

資格券還有相關贈品 加碼獲得應援團女孩碰拳會資格

還可獲得冬盟簽名會商品套組1組，內容包含2026 AWB壓克力簽名板1件、2026 AWB例行賽比賽用球1顆、2026 AWB紀念球1顆，以及CPBL出品隨機款式紀念球2顆。

▲冬盟球星簽名會，資格券將於11月20日中午12點起，透過ibon售票系統正式開賣，每張售價1,600元，總共4場、限量名額240位。（圖／中職提供）

2026冬季棒球聯盟正式開打，集結台灣、日本、韓國三國球隊，帶來精彩的跨國棒球賽事。為讓球迷近距離與各隊球員見面，今年規劃四場「球員簽名會」，邀請台灣山林隊、台灣海洋隊、日職聯隊及韓職聯隊參與，讓球迷在欣賞精彩賽事之餘，也能與喜愛的球員留下珍貴回憶。今年4場簽名會將於冬季聯盟第二、三週接力登場，各場次活動皆安排於午場賽事結束後，在球場外迴廊舉行。參與隊伍及日期依序為：，球迷可依喜愛的隊伍及場次選購資格券。簽名會資格券採實名制購票，每人每場次限購一張，資格券不包含當日賽事入場門票。購買資格券除可參加指定場次簽名會外，此外，凡選購台灣山林隊或台灣海洋隊場次的球迷，另可加碼獲得應援團女孩碰拳會資格，豐富活動內容與限定好禮，邀請球迷把握限量名額，與球員及應援團女孩共度精彩的冬季棒球時光！