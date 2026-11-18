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▲2023年杭州亞運雙金施沛妤。（圖／中華民國滑輪溜冰協會提供）

▲中華民國滑輪溜冰協會秘書長潘莉青(中)與國際滑輪溜冰總會秘書長Roberto Marotta。（圖／中華滑輪溜冰協會提供）

2026臺灣國際滑輪溜冰公開賽將於明（19）日至22日在臺北市大佳河濱運動公園登場，賽事暌違7年重返首屆舉辦城市。本屆共有14個國家及地區、1384名選手參賽，其中包括101名外籍好手，台灣世界冠軍劉懿萱、西班牙名將佩烏拉（Patxi Peula）都將亮相。臺北市是臺灣國際滑輪溜冰公開賽的起點，2019年首屆賽事即在此舉行，之後一度因疫情停辦3年，直到2023年才恢復。今年賽事重返大佳河濱運動公園，不僅具有傳承意義，也反映賽事逐漸恢復國際規模。本屆吸引14個國家及地區共1384名選手參賽，外籍選手達101人，多名國際好手更將賽事列為固定參賽行程，讓台灣再次成為各國滑輪溜冰選手交流與競技的舞台。女子組由台灣名將劉懿萱領軍。她在2025年世界競速滑輪溜冰錦標賽女子馬拉松奪得金牌，當時與施沛妤、李孟竹及李巧容包辦前4名；今年再於世界錦標賽女子500+D公尺爭先賽摘銀，展現橫跨短距離與長距離項目的競爭力。施沛妤、李巧容也將投入賽事，與哥倫比亞好手巴斯克斯（Kiara Vazquez）同場較勁，台灣女將能否延續近年在國際長距離項目的優勢，將是本屆重要焦點。男子組方面，新生代好手莊惟甯今年在世界競速滑輪溜冰錦標賽青年男子組500+D公尺爭先賽摘金，並在200公尺計時賽拿下銅牌；陳彥成及潘承宇也將加入戰線，迎戰西班牙與哥倫比亞名將。首度來台參賽的佩烏拉是國際長距離項目頂尖選手，曾於2025年成都世界運動會男子1萬公尺計點賽奪金，今年又在世界級賽事拿下3000公尺接力金牌及5000公尺銀牌。他將與台灣選手及多次來台參賽的哥倫比亞好手維耶加斯（Steven Villegas）正面交鋒。中華民國滑輪溜冰協會理事長潘莉青表示，賽事經過多年經營，已逐漸成為具有辨識度的年度品牌。從最初的國際交流平台，到現在吸引各國選手持續回流，顯示台灣已建立穩定的國際參賽網絡。潘莉青指出，舉辦國際公開賽的長期目標，是讓世界看見台灣滑輪溜冰實力，並爭取國際正式錦標賽來台舉行。她今年赴巴拉圭出席國際總會會員大會期間，已向國際總會會長表達申辦意願，未來也將持續爭取大型賽事，增加台灣選手與世界頂尖好手交鋒的機會。