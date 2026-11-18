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▲張嘉郡盼藍白雙方能夠延續這份良性互動，讓理念相近的力量團結起來。（圖／張嘉郡競辦提供）

前民眾黨主席柯文哲今（18）日前往雲林陪民眾黨縣議員候選人陳乙辰進行車隊掃街拜票，行程中特別前往國民黨雲林縣長候選人張嘉郡、虎尾鎮長候選人林嘉弘競選總部，與張嘉郡合體，彼此互相加油打氣。柯文哲盛讚張嘉郡認真問政、勤跑基層，也看好張嘉郡的選情，期許張嘉郡穩健求勝。柯文哲抵達競選總部後，張嘉郡親自接待，雙方熱情握手、交流，並共同為彼此加油。張嘉郡表示，非常感謝柯文哲特別安排時間到競選總部打氣，藍白兩黨的共同目標就是為人民做事、讓雲林更好，希望一起迎接勝利、守護雲林。柯文哲表示，他與張嘉郡相識多年，張嘉郡過去也曾主動向他請益，也肯定張嘉郡非常認真問政也勤跑基層，對張嘉郡的選情及表現十分了解。柯文哲說，選舉就是將自己的優點告訴民眾，一步一步踏實向前，「張嘉郡穩穩地贏就好！」張嘉郡指出，選舉不應該只是政黨之間的競爭，更重要的是如何為地方帶來改變與進步，雲林正處於重要的發展轉型階段，從農業升級、產業轉型到交通建設、醫療照顧，都需要更多力量共同投入，也需要跨越黨派的努力，共同為雲林開創更好的未來。張嘉郡強調，希望藍白雙方能夠延續這份良性互動，彼此支持、共同打拚，讓理念相近的力量團結起來，為地方建設與民眾福祉一起努力，未來也將持續以最大的誠意爭取支持，和所有願意讓雲林更好的人站在一起，團結迎戰、迎接勝利。