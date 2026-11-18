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▲中國國家主席習近平親自在機場歡迎川普，這是習近平擔任中國領導人以來，首次到機場迎接來訪的美國總統。（圖／路透／達志影像）

美國總統川普（Donald Trump）稍早已抵達中國深圳，將出席亞太經濟合作會議（APEC）峰會。而川普專機抵達深圳的機場時，中國國家主席習近平親自在現場歡迎川普，兩人見面時立即互相擁抱。外界之前高度關注北京會由誰來接機，結果答案揭曉是習近平本人，也顯示出中國對川普的禮遇。根據《CNN》報導，川普是第一位訪問深圳的在任美國總統，深圳被譽為「中國的矽谷」，也是中國科技巨頭的所在地，被視為中國現代發展故事的縮影，深度的城市規劃、迅猛的技術進步和快速的財富創造。但《CNN》報導也指出，深圳的發展也是美中之間衝突的根源，尤其是雙方近期圍繞在先進晶片的爭端。值得注意的是，俄羅斯總統普丁抵達深圳時，北京是由蔡奇負責接機，蔡奇被視為習近平最倚重的幕僚長，是習近平身邊最核心的人物之一；相較於川普5月訪問北京時由中國國家副主席韓正接機，普遍分析認為蔡奇的規格比韓正更高。這次川普在深圳由習近平親自接機，這也是習近平擔任中國領導人以來，首次到機場迎接來訪的美國總統。習近平今年訪問美國時，川普也親自到安德魯斯聯合基地歡迎。川普訪問深圳期間，預計將和習近平舉行雙邊會談，接著再與普丁一起進行美中俄三方會議。普丁今天已經與習近平進行會談，兩人稱中俄關係歷經風雨考驗依然堅定不移。