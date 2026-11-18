迎接BTS明（19）日將在高雄開唱，高雄市打造「紫色城市應援」，不僅多個景點都點上紫色燈光或是相關圖案，高雄市觀光局更表示，「KAOHSIUNG with LOVE」愛河港灣水舞展演將於11月19日至22日在愛河灣鯨魚堤岸5號前登場；以應援紫燈光與水舞特效，營造高雄港灣夜間景點。
觀光局長高閔琳表示，高雄市政府跨局處協調全力規劃全城應援，透過國際級演唱會大型活動串聯城市觀光資源，讓旅客從觀賞演出延伸至城市體驗。為歡迎熱情ARMY（阿米）來到高雄，觀光局特別推出「KAOHSIUNG with LOVE」港灣水舞展演，於11月19日至22日演唱會期間，在愛河灣鯨魚堤岸5號前演出；每晚18時至22時，每半小時1場，每場約10分鐘，並同步透過YouTube平台直播。
觀光局補充，其中24家旅宿業更透過建築外牆燈光、電子看板、迎賓大廳以及套房主題布置讓ARMY隨時都能擁有應援氛圍。此外更特別於11月20日至22日推出3梯次ARMY歌迷專屬遊程：「點燃港都星火魅力」一日遊。歡迎持有BTS高雄演唱會購票憑證的歌迷粉絲立即於官網報名，可免費搭乘專車走訪旗津星空隧道、旗津老街及駁二藝術特區，此活動限購買「BTS」高雄演唱會之粉絲進行報名，每團30人成行。
我是廣告 請繼續往下閱讀