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近來不少民眾相繼反映銀行帳戶異常被轉帳，就有人在脆上反映台北富邦銀行帳戶短短1個多小時被轉走17筆，損失23萬元。對此，北富銀表示，根據目前調查，相關轉帳過程中，客戶的登入認證、雙重驗證及非約定轉帳OTP驗證均有正確完成，北富銀系統及各項安全控管機制亦運作正常，初步研判不排除用戶端裝置或外部網路環境等因素，導致相關驗證資訊遭第三方取得或利用的可能性。北富銀表示，根據目前調查，相關轉帳過程中，客戶的登入認證、雙重驗證及非約定轉帳OTP驗證均有正確完成，北富銀系統及各項安全控管機制亦運作正常，並無驗證機制失效、遭繞過或未經驗證即完成交易的情形。至於交易發生原因，北富銀目前仍持續釐清，初步研判不排除用戶端裝置或外部網路環境等因素，導致相關驗證資訊遭第三方取得或利用的可能性。為進一步提升帳戶安全，北富銀也表示，除持續透過官網、網路銀行及行動銀行提醒客戶，避免下載來源不明的APP、點擊不明連結外，也同步強化雙重登入驗證機制。此外，預計11月底，客戶將可選擇僅透過北富銀行動銀行APP接收登入驗證通知，不使用Email及SMS進行驗證。北富銀提醒，客戶可於行動銀行APP進行使用裝置綁定，若帳號從非綁定裝置登入，須再透過已綁定裝置確認是否為本人操作，能降低帳號密碼或Email、SMS驗證資訊遭第三方取得後從其他裝置登入操作的風險。