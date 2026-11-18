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替張啓楷緩頰 張景森：提供公共政策討論機會

張景森善意建議張啓楷 正式提出嘉義市的「公廁革命」

張景森：政治人物可貴之處在於從經驗中學習

民眾黨嘉義市長候選人張啓楷今（18）日遭爆，月前在市區隨地便溺挨轟，離譜行逕被網友瘋狂出征。對此行政院前政委張景森緩頰稱，人有三急，偶發的生活失態不必無限上綱，反而認為，這件事提供了一個很好的公共政策討論機會，這樣的親身經驗或許更能深刻體會，一座城市公廁究竟有多麼重要，善意建議不妨把這次事件轉化為一個有特色的市政提案，正式提出嘉義市的「公廁革命」，更證明公廁不是枝微末節的小事，而是真正的民生大事，這一點他應該比誰都更有發言權。「替張啓楷說幾句公道話！」張景森緩頰稱，大家不妨多一點善意，少一點苛責，首先根據相關描述，當時他選擇的是人行道旁的樹木灌叢，而不是直接在人行道上。至少可以看出，還是有顧慮到公共空間的使用。而從植物營養學的角度來說，尿液確實含有氮、磷、鉀等植物所需的養分。當然，未經處理的尿液直接排放，未必對植物有益，也不值得鼓勵。不過換個比較幽默的角度來看，這也可以算是一次不太成功的「現地施肥」。張景森表示，人有三急，這是每個人都可能碰到的生理需求，政治人物當然也不例外。公共禮儀值得重視，但偶發的生活失態，實在不必無限上綱，更不需要因此否定一個人的全部，反而認為，這件事提供了一個很好的公共政策討論機會。張景森說，經過這樣的親身經驗，張啓楷或許比許多市民更能深刻體會，一座城市的公共廁所，究竟有多麼重要，大家平常談都市建設，經常關心重大交通工程、文化設施、產業發展，卻容易忽略一些看似微不足道、實際上人人都需要的生活設施。張景森舉例，例如沈伯洋提出的「城市驛站」構想，就注意到市民運動後排汗、盥洗與休憩的需求，獲得不少運動愛好者的支持與讚賞。排汗與排尿，都是人體正常的新陳代謝。既然城市規劃已經開始照顧排汗的需求，當然也不應忽略排尿的問題。畢竟運動可以等一下再做，人有三急，可不一定等得了。張景森說，一座真正友善的城市，不只要有漂亮的建築、寬敞的道路和現代化的公共空間，也應該讓市民在需要的時候，能夠方便地找到乾淨、安全、舒適，而且有尊嚴的公共廁所。這不只是一般市民的需求，對高齡者、兒童、孕婦、身心障礙者，以及外地遊客而言，更是衡量城市友善程度的重要指標。張景森表示，所以倒想善意地建議張啓楷，不妨把這次事件轉化為一個有特色的市政提案，正式提出嘉義市的「公廁革命」。例如全面盤點公共廁所的數量與分布，找出服務不足的地區，改善清潔維護及無障礙設施，建立方便查詢的廁所地圖與指引系統，並結合商家、公共建築及觀光景點，建立更完整的公共廁所服務網絡。讓市民無論走到哪裡，都不必為了找廁所而焦急，更不必在公共禮儀與生理需求之間陷入兩難。張景森說，這樣一來，一件原本令人尷尬的生活小事，反而可能成為改善城市生活品質的契機。不過因為自己已經算是王美惠助選員，實在不方便直接幫張啓楷規劃政見。但基於促進良性競爭的精神，我倒願意推薦一位真正的專家給他，這位專家就是前台灣大學教授、台灣衛浴文化協會名譽理事長黃世孟博士。張景森表示，黃教授是他在台大城鄉所的老師，後來又成為同事。他是日本東京大學建築工學博士，曾任台灣都市計劃學會及台灣建築學會理事長，長期關心建築規劃、公共設施管理及衛浴文化，是台灣推動公共廁所品質改善的重要學者。很樂意推薦黃教授提供專業意見，協助研擬一套具有前瞻性、又符合嘉義市民實際需求的公共廁所政策。張景森指出，一位有切身體會的政治人物，加上一位長期研究衛浴文化的專家，兩人如果能夠合作，說不定真能激盪出一項令人耳目一新的市政創意。一直認為，民主選舉最值得期待的，不只是候選人之間的競爭，更是不同政策理念之間的良性交流。張景森說，王美惠有深厚的基層經驗，也有相當完整的市政構想；張啓楷如果能夠從這次生活事件出發，提出具體而務實的公共設施改善方案，未嘗不是一件好事。好的公共政策，有時候不一定來自宏大的政治理論，也可能來自一次令人尷尬、卻值得反思的日常經驗。張景森提及，政治人物最可貴的地方，不在於永遠不犯錯，而在於能否從經驗中學習，將個人的體會轉化為對市民有益的公共服務。衷心期待，市長選舉能夠多一些這樣的政策討論，少一些不必要的人身攻擊。畢竟選舉總有輸贏，但如果能因此讓嘉義市的公共廁所更方便、更乾淨、更友善，那麼不論最後誰當選，真正受益的都是嘉義市民。最後張景森說，把個人的一時之急，轉化為市民的長久便利；把一件尷尬的小事，變成一項進步的市政建議。這才是政治人物值得展現的智慧，也是自己所期待的民主政治，至於張啓楷這次的經驗，至少證明了一件事，公共廁所不是什麼枝微末節的小事，而是真正的民生大事，「這一點，他應該比誰都更有發言權！」