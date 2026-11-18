我是廣告 請繼續往下閱讀

裕隆汽車今（18）日舉行法人說明會，預估2026年台灣新車市場規模約42萬輛，隨著消費信心回溫及市場不確定因素逐步降低，2027年新車市場有機會溫和回升至43萬輛。不只車市展望轉佳，汽車動力結構也持續改變，今年前三季油電混合車與純電動車合計占新車領牌數48%，較去年同期增加9個百分點，顯示節能與電動化車款在台灣市場的比重持續提高。裕隆指出，今年前三季台灣新車領牌數約30.7萬輛，年增4%；其中第3季領牌約10.5萬輛，年增8%、季減1%。展望第4季，隨著各品牌新車陸續上市，加上年底促銷活動可望帶動購車需求，預估全年新車市場規模約42萬輛。從車種表現來看，今年前三季純電動車領牌數年增47%，油電混合車年增24%，傳統燃油車則年減12%。油電與純電車合計占比達48%，比去年同期增加9個百分點，顯示消費者選車時，動力系統已逐漸成為重要考量。不過，油電混合車與純電動車仍有不同使用情境。油電車可透過引擎與電動馬達協同運作，不必完全依賴充電設施；純電車則完全仰賴電池供電，購車者還需考量充電便利性、續航里程及使用成本。兩類車款合計占比接近一半，並不代表純電車已經取代燃油車。裕隆在汽車製造方面，持續推進鴻華先進Cavira電動車量產交付，並完成三菱汽車ASX VR-e純電車首批紐澳外銷車款生產及出港，預計第4季抵達當地市場，後續將視合作夥伴接單情況調整產能。除整車製造外，裕隆也規劃擴大工商業儲能應用及動力電池製造規模，深化電動商用車供應合作，並完成廠區儲能示範測試。公司表示，將持續整合能源銷售與工程建置能力，拓展相關業務。裕隆預期，隨著新車上市、促銷活動及消費信心逐步回溫，2027年台灣新車市場有機會小幅成長至43萬輛。