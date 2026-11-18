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台灣女子桌球名將、「奧運四朝元老」陳思羽今（18）日在社群媒體拋出震撼彈，正式發表長文宣告卸下選手戰袍、結束長達20多年的職業生涯。回首從倫敦、里約、東京一路征戰至巴黎奧運的五環旅程，陳思羽感性坦言一路上陪伴自己最多的其實是僵直性脊椎炎與無數次傷痛復健，如今在放下球拍的這一刻心裡比想像中平靜；未來她將正式轉任教練職，延續對桌球的熱愛，這則貼文也釣出運動部部長李洋親自留言獻上祝福。現年33歲的陳思羽在長文中寫道，放下球拍的這一刻心裡裝滿了二十多年來的重量，回頭看這一路，最常陪伴她的並非獎牌，而是從僵直性脊椎炎到各種大大小小的運動傷害，無數次在賽場上拚盡全力，也無數次因傷被迫停下腳步。她坦言每次受傷跌倒時，心中都曾閃過「是不是該放棄了」的念頭，但只要想到大家的肯定，便能一次又一次重新站起來。一路跌跌撞撞走過四屆奧運殿堂，從2012年倫敦奧運初登五環舞台的青澀與憧憬，到里約、東京的全力衝刺，再到2024年巴黎奧運帶著滿身傷痕仍想為團隊拚下每一分的執著，陳思羽見證了自己從衝撞世界的挑戰者，蛻變成扛起責任的學姐。她在文末感性寫下：「選手的身分在今天畫下句點，但對桌球的熱愛永遠不會結束。人生桌球，我畢業啦！下台一鞠躬，謝謝大家，我是桌球選手陳思羽。」陳思羽堪稱我國女桌長青樹是近年台灣女子桌壇繼「一姐」鄭怡靜之後最穩定的「二把手」，更以兇悍霸氣的進攻球風在國際賽場闖出一片天。身高162公分的陳思羽屬於右手橫拍兩面反膠弧圈結合快攻打法，護台面積大且中遠台相持能力極強，尤其是反手擰拉與正反手連續爆衝具備強大殺傷力。她單打火力兇猛、雙打跑位靈活，她長年扛起中華隊團體賽第二單打以及女雙、混雙的核心重任，與鄭怡靜聯手撐起台灣女桌在世界舞台的半邊天。陳思羽自2012年倫敦奧運起連續征戰里約、東京與巴黎四屆奧運，2020東京奧運更與鄭怡靜、鄭先知攜手闖進女子團體賽8強，追平隊史奧運女團最佳成績。在WTT（世界桌球職業大聯盟）與國際公開賽舞台上，她不僅曾奪下2018年克羅埃西亞公開賽女單銀牌，女雙與混雙更是獎牌收割機，先後攜手鄭怡靜、黃怡樺奪下多座公開賽女雙冠軍，並與「小林同學」林昀儒搭檔在2022年WTT阿拉木圖常規挑戰賽勇奪混雙金牌、世界排名一度衝上高居世界第5。在感言中，陳思羽特別感謝從國中時期便一路栽培她的國泰女子桌球隊與國泰董事長蔡宏圖，形容國泰就像最堅實、最溫暖的後盾，無論在巔峰或受傷低潮時期都給予最專業的醫療照顧與訓練資源；同時她也感謝今台電子總裁宋文彬長年如同家人般的溫暖贊助，以及無論時差多晚都守在螢幕前或親赴現場吶喊的球迷朋友。事實上，陳思羽今年在國泰女桌領隊胡榮新的信任與支持下，已開始嘗試「執行教練兼球員」的雙重角色，如今正式卸下選手身分後，她也將全力踏上教練這條新道路，繼續為台灣體壇培育新血。陳思羽退役宣言一出，立刻湧入大批體育界人士與球迷留言致敬，其中甫上任的運動部部長、奧運羽球男雙金牌得主李洋也親自現身留言區送上祝福：「辛苦了，期待下一段旅程會跟桌球選手時一樣精彩！」陳思羽隨即親切回覆：「李洋部長也辛苦了，期待一起當選手最強的後盾！」