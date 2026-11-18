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▲黃仁勳（圖／路透社／達志影像）

全球AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）17日公布第三季財報，這是創辦人黃仁勳辭職後的首份成績單，市場高度關注。結果輝達不僅交出亮眼數字，還上修明年營收預測，並加碼股票回購，展現「沒有黃仁勳也能過得很好」的底氣。董事長瓊斯（Harvey Jones）更在財報電話會議上明確表態，董事會不會讓黃仁勳回任執行長。根據財報，輝達第三季營收達1158億美元，比去年同期成長103％，再創歷史新高；每股盈餘為2.68美元。輝達預估，第四季營收將落在1274億至1326億美元之間，高於華爾街分析師預期的1252.5億美元。消息一出，輝達股價應聲上漲。除了交出好成績，輝達也端出多項利多穩定軍心。公司將明年度的營收成長預估，從原本的70％上修至約75％，並承諾確保關鍵零組件的供應，同時追加1500億美元的股票回購計畫。美國財經媒體彭博分析，輝達這次財報要傳達的訊息再清楚不過：黃仁勳不會回來，而公司沒有他也能過得很好。在財報電話會議一開始，瓊斯就主動談到黃仁勳的去留。他指出，黃仁勳是「自願辭職」，原因是他的個人行為不符合公司的行為準則、標準與文化規範，董事會無意讓他回任執行長，並拒絕回答任何關於黃仁勳的提問。瓊斯也表示，董事會已委託獵才公司海德思哲（Heidrick & Struggles）物色新任執行長，內部與外部人選都在考慮之列。代理執行長克瑞斯（Colette Kress）會後接受美國財經媒體CNBC專訪時也強調，輝達的大客戶仍然對公司有信心，員工也一向忠誠，不會因為這次風波而出走。不過，市場對「後黃仁勳時代」仍存有疑慮。彭博專欄分析，市場初步的判斷是，黃仁勳離開將削弱輝達的競爭力，但不至於危及整體AI產業的成長。換句話說，AI熱潮短期內不會因此降溫，但輝達能否維持霸主地位，仍有待新的領導團隊證明。