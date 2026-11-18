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從電影裡的時尚權威，到現實中的產業傳奇，Anna Wintour 搭乘黑銀雙色車身的 Mercedes-Maybach S-Class 出席 2026 GQ MOTY，讓大銀幕上的登場想像在台北有了新的呼應。提起《穿著 Prada 的惡魔》，你最先想到什麼？安迪令人眼花撩亂的換裝、編輯部裡永遠接不完的電話，還是米蘭達一現身，所有人立刻繃緊神經的工作日常？2006 年，這部電影帶著觀眾跟隨一心想當記者的安迪，踏進頂尖時尚雜誌《Runway》的辦公室。她原本對時尚興趣缺缺，卻在成為總編輯米蘭達・普利斯特利（Miranda Priestly）的助理後逐漸明白，一張照片、一套服裝，甚至一次看似簡單的選擇，背後都牽動著龐大的產業與人際網絡。而由梅莉・史翠普飾演的米蘭達，就站在這個世界的中心。她的要求決定工作節奏，她的眼光影響誰能獲得機會。電影透過安迪的成長與取捨，讓觀眾看見時尚工作的吸引力，也看見站上頂端所需付出的代價。二十年過去，《穿著 Prada 的惡魔》迎來續集，米蘭達的形象依然鮮明。那些令人難忘的畫面裡，除了時裝，還有伴隨人物出場的座車。從首集的 Mercedes-Benz S-Class 到續集的 Mercedes-Maybach S-Class，兩部電影都用座駕刻畫米蘭達的身分。角色還沒開口，觀眾就已從她抵達的方式，讀懂了她在時尚圈的位置。銀幕上的米蘭達讓觀眾看見一位總編輯的判斷有多大分量。現實中，Anna Wintour 曾用一條牛仔褲，改寫時尚雜誌的封面慣例。1988 年，Anna 接掌美國版《Vogue》後的首期封面，由模特兒 Michaela Bercu 穿著 Christian Lacroix 上衣搭配牛仔褲入鏡。高級時裝與日常衣著出現在同一張封面上，放到今天或許理所當然，在當時卻是一個鮮明的編輯決定。從選擇誰站在鏡頭前，到決定什麼樣的造型值得登上封面，Anna 的影響力，正是透過一次次這樣的選擇累積而來。11 月 14 日，Anna Wintour 將以國際嘉賓（Special Guest）身分出席 2026 GQ Men of the Year 年度風格大賞。這是她繼 2023 年後第二度參與台灣 GQ MOTY。此次接待她的，是一輛有著黑銀雙色特殊車漆的 Mercedes-Maybach S-Class。Anna Wintour 定義時尚標準，Mercedes-Maybach 定義至臻豪華標準。Anna 透過封面上的選擇展現編輯眼光，Mercedes-Maybach 則從車色塗裝、內裝材質與車室空間，呈現品牌對品味與細節的要求。這次禮車最先讓人留意的雙色車漆與經典的Maybach 徽飾，正是其中一例。Mercedes-Maybach 的經典雙色烤漆歷經 20 道塗裝工序，完整製程約需 2,600 分鐘，單是手工勾勒腰線就要約三小時。經過反覆打磨、層層施作清漆，再由工匠親手檢查漆面，黑與銀的交界才呈現出俐落的線條與近乎無痕的觸感。這份講究也延續到車門之內。山毛櫸棕 Nappa 真皮與獨立雙後座，為乘客保留舒適與私密。對一位從抵達便備受矚目的人物而言，座駕既能襯托公開亮相的分量，也讓她在走進鏡頭前保有片刻從容。車外的工藝與車內的款待，讓 Mercedes-Maybach 成為 Anna 此次登場時身分與品味的延伸。禮車駛抵紅毯前，黑銀雙色車身將率先映入眼簾。車輛停妥，後車門開啟，鏡頭的焦點才從座駕移向 Anna Wintour，隨她下車、步上紅毯。從車身入鏡到人物現身，短短幾秒，讓人想起《穿著 Prada 的惡魔》裡那些令人難忘的抵達場面。這一次，畫面的主角是 Anna Wintour，場景就在台北。