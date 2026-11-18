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習近平親接機不尋常

▲中國國家主席習近平親自在機場歡迎川普，這是習近平擔任中國領導人以來，首次到機場迎接來訪的美國總統。（圖／路透／達志影像）

中國國家主席習近平今（18）日親自到深圳寶安國際機場迎接美國總統（Donald Trump），這是習近平擔任中國領導人以來，首次到機場迎接來訪的美國總統。打破慣例的超高規格待遇，引發外媒注意。與此同時，日本首相高市早苗18日抵達深圳時，現場迎接她的是中國外務省禮賓司大使章啟月，且北京也未在現場為高市早苗準備歡迎的群眾與飾品，讓日媒直呼這是外交冷遇。日媒《TBS News》報導，當俄羅斯總統普丁、韓國總統李在明等各國領袖抵達機場時，機身旁都會有年輕人手持飾品列隊迎接，但高市早苗抵達時卻沒有這項安排，直指這是針對高市早苗的縮減歡迎規模。另外，相較於習近平親自出面迎接川普，負責迎接高市早苗的是中國外務省禮賓司大使章啟月，章啟月雖然資深，但禮賓司大使在外務省的份量連部長助理都不如，由她來接機可謂是明顯降格。《BBC》報導也指出，中日關係處於10多年來的最低點，高市早苗和習近平在APEC峰會期間不太可能會有正式的會談或是深度的交流。另外，《BBC》報導分析習近平親自到機場迎接川普，是精心策劃的外交儀式，顯然習近平深諳川普非常重視個人認可、禮節和地位，而習近平也樂於送上恭維，讓川普覺得自己很重要，或許習近平盤算著釋出善意訊號，能為之後的貿易、台灣和科技等議題的談判鋪路。《CNN》報導也指出，在重視禮儀的中國，習近平親自接機突顯了北京對中美雙邊關係的重視。報導補充說，習近平上次出現在機場歡迎外國領導人，是2009年以國家副主席身分迎接時任美國總統歐巴馬。