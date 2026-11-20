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▲ 小港林園線路線示意圖。(圖／高雄市政府提供)

▲ 小港林園線車站模擬示意圖。(圖／高雄市政府提供)

(高雄市政府廣告)

近年高雄捷運建設持續加速推進，不僅打造便利交通路網，更透過車站周邊土地以運輸導向發展（TOD），推動捷運聯合開發，打造產業、商業與居住機能，帶動區域轉型與城市升級。正因為高雄陸續透過軌道建設與土地開發相輔相成，創造公共建設與地方發展雙贏效益。目前高雄捷運聯合開發已依路網逐步推動，北高雄沿線包含岡山車站RK1站周邊土地開發、後勁R20站複合大樓等案件；南高雄則有黃線Y15站開發案，以及後續規劃推進中的小港林園線TOD沿線開發。藉由整合軌道建設與場站周邊土地開發，逐步完善在地生活機能，兼顧公共利益與都市發展需求。隨著高雄捷運路網逐步成形，未來小港林園線沿線各站周邊也將成為南高雄發展的重要節點。高市府於今（115）年10月22日舉辦「高雄都會區大眾捷運系統小港林園線RLC02標土建及設施機電工程」動土典禮，象徵全線工程已全數完成發包，小港林園線正式邁入全面施工階段。小港林園線自109年提報可行性研究至111年獲行政院綜合規劃核定，僅歷時約1年10個月，創下全台最快速捷運審查紀錄。小港林園線全長約11.77公里，共設置7座車站，其中6座地下車站及1座高架車站，路線自紅線R3小港站向南延伸，串聯臨海工業區、林園工業區及新材料循環經濟產業園區等重要產業聚落。未來通車後，市民可透過捷運快速往返市區，大幅提升通勤便利性與運輸效率。小港林園線也將與高雄整體捷運路網銜接，向北串聯市區核心發展區域，向南銜接屏東地區發展需求，進一步完善高屏生活圈交通網絡。小港林園線不僅是交通建設，更肩負支撐南部產業發展的重要任務。路線串聯三大國家級產業園區，年產值合計超過1.52兆元，未來將與高雄半導體S廊帶及大南方產業發展策略相互連結，提供完善的運輸服務，強化產業競爭力。伴隨軌道建設推進，市府也將持續盤點沿線土地資源，透過捷運聯開TOD導向發展模式，引進住宅、商業及公共服務設施，提升土地使用效益。藉由捷運站周邊開發，打造兼具居住、就業與生活機能的現代化社區，讓捷運效益從交通延伸至城市發展層面，帶動整體區域價值提升。