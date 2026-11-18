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叢狀神經纖維瘤可能會惡化 醫：須持續追蹤

10歲童罹患神經纖維瘤 藥物治療已2次

叢狀神經纖維瘤（PN）是第一型神經纖維瘤（NF1）常見的疾病之一，腫瘤會一直生長，且如同樹根沿著神經周邊組織纏繞、生長，腫瘤可能會生長到全身各處，導致運動功能障礙等。而目前暫時性給付對象以未滿18歲為主，是否要再擴大，則需經專家會議評估。台灣小兒神經醫學會理事長陳錫洲提到，第一型神經纖維瘤剛開始出現症狀以「咖啡牛奶斑」為主，發生率約三千分之一。而部分患者可能會在出生時出現，經兒科醫師評估後，轉介兒童神經科持續追蹤。陳錫洲說，叢狀纖維瘤是功能出現問題，包括疼痛、壓迫及肢體動作，甚至會壓迫到氣管，以顏面而言，視力都可能受到影響。但並非所有症狀都是一開始就有，因此孩子需要定期追蹤評估。醫師表示，對小朋友而言，愈早診斷愈好。若發現走路姿勢異常、視力或視覺功能出現變化，就應提高警覺。叢狀神經纖維瘤雖屬良性腫瘤，也須嚴防惡性轉變的風險，陳錫洲表示，約有10%的叢狀神經纖維瘤可能惡化為「惡性周邊神經鞘瘤(MPNSTs)」，這類惡性轉變最常發生在20至40歲的成年患者身上，因此持續追蹤、定期評估並掌握疾病變化與適切治療時機都相當重要。陳錫洲提到，依據最新臨床治療共識，無法手術且具症狀的叢狀神經纖維瘤患者，口服標靶治療已成為第一線治療選項。從早期恩慈專案提供用藥機會，到癌症新藥基金專款支持健保給付，兒少病友的治療資源逐步到位，也為台灣叢狀神經纖維瘤的長期照護累積重要經驗。台北醫學大學附設醫院小兒血液腫瘤科主治醫師劉彥麟說明，叢狀神經纖維瘤的腫瘤會像樹根一般，沿著神經及周邊組織生長纏繞。根據病況，經常需要結合顱顏外科、神經外科、小兒外科、影像科、小兒神經科、小兒遺傳科及小兒腫瘤科等，進行多專科合作診療。治療上，劉彥麟說，過去仰賴手術切除，但當腫瘤鄰近重要器官、神經等，就難以完整切除，使得許多患者難以單靠手術改善。口服標靶MEK抑制劑也提供新的治療選擇，但也需要由醫師依照病況、治療反應及耐受性進行綜合評估。而病友卡比的爸爸透露，現年10歲的卡比從小就有癲癇問題，後來更動過腦部手術，因此先追蹤腦神經，而卡比身上還有看到咖啡牛奶斑，接著發現第一型神經纖維瘤，一路追蹤至今，去年發現大腿有5公分大腫瘤，擔心未來可能影響孩子活動力。卡比爸爸說，卡比從去年9月開始接受藥物治療，至今追蹤2次，整體狀況良好。健保署副署長張禹斌說，第一型神經纖維瘤相關治療藥物經專家討論，因考量臨床療效證據尚未充分，先行採取暫時性給付，目前對象以未滿18歲為主，是否要再擴大，則需經專家會議評估，包括安全性、療效、醫療科技評估（HTA）及財務衝擊等。