俠盜獵車手VI《GTA 6》即將於明（19）日凌晨0時登場，大批PS5玩家都想第一時間進入遊戲體驗新世界，除了事先預載之外，玩家也得注意系統更新！Sony近日發布最新PS5系統軟體更新，並提醒玩家，這項更新是遊玩《GTA 6》的必要條件，建議在開放遊玩前完成下載與安裝，以免影響開玩時間。
PS5最新更新列為必要條件！官方呼籲玩家務必提前安裝
Sony今（18）日透過PlayStation美國官方支援帳號提醒，PS5已推出最新系統軟體更新，並將其列為遊玩《GTA 6》的「必備項目」，玩家應在11月19日午夜之前完成更新，才能順利在第一時間進入遊戲。
玩家可透過PS5主機進入「設定」＞「系統」＞「系統軟體」＞「系統軟體更新與設定」，確認是否有最新版本並完成安裝。
PS5更新版本推出！內容僅提及安全性修復
值得注意的是，這項更新直到昨天才悄悄釋出，版本號為26.07-14.23.00，檔案大小約1.267GB。根據Sony官方更新說明，內容僅提及系統安全性修復，並未具體說明與《GTA 6》有關的項目，卻被列為遊玩遊戲的必要條件，引發玩家關注。
疑與PS5破解有關？外媒推測Sony提前防堵盜版
外媒《IGN》指出，這次更新可能與近幾個月社群流傳的PS5主機破解程式有關。由於《GTA 6》上市後勢必成為全球熱門遊戲，若遊戲在發售初期遭到破解，盜版版本可能迅速在網路上流傳，因此推測Sony此次更新可能是為了封堵破解漏洞，才將系統更新列為遊玩必要條件。
不過，這項說法目前仍屬外媒推測，Sony與Rockstar Games均未證實更新與《GTA 6》防破解之間的關聯，實際原因仍有待官方進一步說明。
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Sony今（18）日透過PlayStation美國官方支援帳號提醒，PS5已推出最新系統軟體更新，並將其列為遊玩《GTA 6》的「必備項目」，玩家應在11月19日午夜之前完成更新，才能順利在第一時間進入遊戲。
玩家可透過PS5主機進入「設定」＞「系統」＞「系統軟體」＞「系統軟體更新與設定」，確認是否有最新版本並完成安裝。
值得注意的是，這項更新直到昨天才悄悄釋出，版本號為26.07-14.23.00，檔案大小約1.267GB。根據Sony官方更新說明，內容僅提及系統安全性修復，並未具體說明與《GTA 6》有關的項目，卻被列為遊玩遊戲的必要條件，引發玩家關注。
疑與PS5破解有關？外媒推測Sony提前防堵盜版
外媒《IGN》指出，這次更新可能與近幾個月社群流傳的PS5主機破解程式有關。由於《GTA 6》上市後勢必成為全球熱門遊戲，若遊戲在發售初期遭到破解，盜版版本可能迅速在網路上流傳，因此推測Sony此次更新可能是為了封堵破解漏洞，才將系統更新列為遊玩必要條件。
不過，這項說法目前仍屬外媒推測，Sony與Rockstar Games均未證實更新與《GTA 6》防破解之間的關聯，實際原因仍有待官方進一步說明。