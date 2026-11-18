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台灣棒球界今（18）日再度傳回振奮人心的旅外捷報！剛隨中華隊征戰完2026年第六屆U23世界盃棒球賽的19歲新生代左投，已正式與美國職棒多倫多藍鳥隊完成簽約，簽約金據傳約為。這是藍鳥球團繼今年10月初網羅右投蔡辰瀧後，短短一個多月內連續簽下的第2名台灣投手，更讓這對昔日「平鎮高中同屆王牌搭檔」得以在美國職棒體系再續前緣、並肩挑戰大聯盟。出身青棒傳統名門平鎮高中的吳丞顥，去年高中畢業時並未投入中華職棒選秀，而是堅定將目標鎖定海外職棒舞台，先行進入開南大學磨練球技與體能。在大學教練團的系統化調整下，吳丞顥的球速與變化球銳利度持續進化，最快球速已可飆出（美媒球探追蹤更指出其速球極速達93英里、約150公里）。美媒《Heavy》報導，多倫多藍鳥在國際自由球員簽約期尾聲，依然願意開出約20萬美元的簽約金網羅吳丞顥，看中的正是他身為左投的先天優勢，以及能投出伸卡球、滑球與變速球等不同軌跡變化球的豐富武器庫，未來具備極高的養成天花板。在正式披上藍鳥戰袍前，吳丞顥剛在2026年U23世界盃棒球賽繳出令人驚豔的國際賽代表作。預賽最終戰面對中南美洲勁旅波多黎各時，吳丞顥臨危受命扛起先發重任，面對強悍打線展現超齡壓制力，主投5局僅被敲出5支安打、失掉1分，並狂飆7次三振；儘管中華隊該役打線受制最終以0：1惜敗，但吳丞顥已讓各隊球探留下深刻印象。本屆U23世界盃，吳丞顥共計投8局便送出10次三振，防禦率維持在3.50的穩健水準。有趣的是，吳丞顥的高中同窗好友蔡辰瀧今年10月初率先傳出與藍鳥隊簽約時，一度也傳出評估加入U23中華隊的可能性，最終雖未參賽，而由吳丞顥獨自披上國家隊戰袍遠征尼加拉瓜；如今隨著吳丞顥正式點頭加盟藍鳥，這對平鎮高中同屆好戰友也將在明年春訓正式會合。