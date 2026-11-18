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歐洲在臺商務協會（ECCT）今（18）日發布《2027年建議書》，以「展望臺灣：促進雙軌經濟匯流」為主題，提出237項政策建言，涵蓋AI治理、人才延攬、能源韌性、醫療及經商環境等領域，呼籲政府在掌握AI浪潮帶來的經濟機會之際，也應加速經濟成長動能多元化，強化台灣整體經濟韌性。今年建議書由歐洲商會旗下25個產業及支援委員會提出，共有237項議題，其中141項為延續議題、96項為新增議題。歐洲商會理事長張合翕（Frank Grunert）於發表會中，將建議書正式提交給代表政府出席的國家發展委員會主委葉俊顯。張合翕表示，過去一年政府持續推動相關改善措施，前一年度建議書中已有23%的議題取得進展。不過，台灣仍面臨經商環境、人才供給、能源及基礎建設等挑戰，必須進一步整合經濟發展動能，提升面對未來變局的能力。在AI快速發展之際，歐洲商會指出，台灣目前仍缺乏全面且以人為本的AI治理架構，可能帶來倫理、安全及經濟風險，也讓企業、投資人及社會大眾面臨不確定性，因此建議由中央協調機構統籌，建立一致的AI治理制度，涵蓋技術安全、資安及產品上市後的風險監測。針對AI進入職場，商會建議，企業若使用AI進行招募及員工考核，應定期進行公平性評估，並確保有人為監督，不應讓自動化系統獨立作出對求職者或員工不利的聘僱及人事決策。此外，也建議修訂《著作權法》，釐清AI訓練規範、優先推動內容授權，並區分完全由AI生成及AI輔助創作的作品。在經商環境方面，商會認為，法規過度管制、行政效率不彰，以及外國企業面臨的制度障礙，仍可能影響台灣國際競爭力，建議主管機關提高法規透明度、統一行政解釋，並讓技術規範與國際標準接軌，避免企業承擔不必要的重複審查及行政成本。面對出生率下降及勞動人口縮減，歐洲商會建議政府放寬外國特定專業人才資格門檻，簡化簽證及工作許可申請程序，並將三年期工作許可作為符合資格外國專業人才的標準做法，同時研議短期商務簽證，降低國際人才來台工作的行政門檻。在勞動政策方面，商會提出延長產假及陪產假、擴大育兒期間遠距工作或部分工時安排，以及增加托育補助與租稅優惠等建議。人力資源委員會也主張，員工育兒期間最長兩年可選擇遠距或部分工時工作，並希望提供更長期、優厚的外國人才租稅優惠。此外，商會也關注移工招募成本，建議明定由雇主而非移工負擔招募費用，以維持台灣對外籍勞動力的吸引力。能源方面，歐洲商會認為，台灣應加速擴增風力發電及太陽光電裝置容量，並同步完善電網與儲能系統，將綠能建置提升為國家安全優先事項。也建議中央各部會、台電及地方政府訂定年度目標，設置具備資源及法定權限的單一聯絡窗口，加速能源開發許可程序。針對離岸風電，商會肯定政府在修訂選商規則及提供融資支持方面的進展，但仍希望建立更明確的政策及審查制度，強化中央與地方協調，並改善電網、港口基礎設施及限電補償機制，另外也建議提供浮式離岸風電開發誘因。醫療方面，商會指出，隨著人口高齡化，台灣除了照顧病患及高齡者，也應加強疾病預防及長期健康投資。建議政府建立國家級健康投資發展路徑，讓健保給付與國際臨床治療指引接軌，並增加創新專利藥品及疫苗經費，同時建立透明且系統化的新藥及新疫苗定期評估機制。其他產業建言方面，商會關注2026年汽車新車領牌數持續下滑，認為可能影響消費市場、政府稅收及產業穩定，建議政府及時提出政策，建立公平透明的市場競爭環境，並擴大電動貨車購車補助，涵蓋N1、N2及N3級車輛，同時提供柴油貨車汰換補助，且不應附加國產化要求。數位經濟方面，商會則建議強化AI保證機制、資料治理及資通安全，改善資料中心投資程序，並促進高附加價值物流、在地供應鏈整合及更具包容性的數位身分識別機制。另指出，海底電纜、行動通訊、衛星通訊、港口及航空貨運等關鍵基礎設施，也需要進一步提升韌性。歐洲商會表示，確保AI發展帶來的效益能擴及整體經濟，不能只著眼於科技產業成長，還須同步改善經商環境、培育及延攬人才、促進能源供應多元化、強化基礎設施與資安，並投資醫療保健，才能推動台灣經濟雙軌匯流，建立更具韌性且能因應未來挑戰的經濟發展環境。