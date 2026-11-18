我是廣告 請繼續往下閱讀

衣物遮蔽防偷拍 智慧穿戴裝置「持有即違規」

稅務師榜首坦承用AI作弊 震撼韓國教育界

韓高教協會放重話：絕不寬貸

隨著生成式人工智慧（AI）與穿戴式裝置日益普及，各界正面臨前所未有的考場防弊挑戰。對此，韓國最高學府首爾大學今（18）日拍板決定，將於本月底展開的「提前招生」（類似台灣推薦甄選）面試與口試中，強制要求所有考生套上校方發放的「一次性面試長袍」，藉此杜絕透過微型攝影機進行的高科技AI作弊行為。根據《韓聯社》報導，首爾大學針對本月底登場的提前招生面試制定了史上最嚴格的防弊規範。考生進入考場前，必須在原本的服裝外，加穿校方統一提供的拋棄式長袍，以防有人在衣物內暗藏針孔攝影機拍攝考題；此外，所有配戴眼鏡的考生都必須接受嚴格檢查，確認是否為具備連網或拍攝功能的「智慧眼鏡」。首爾大學也同步擴大違禁品清單，明確將智慧眼鏡、智慧戒指、智慧手環、微型攝影機及微型耳機等電子設備列為禁止攜帶物品，且採取極為嚴苛的認定標準，只要在考場內被發現「持有」上述物品，無須證明是否使用，一律直接視為作弊論處。同時，考生在準備過程中僅能使用校方提供的文具。首爾大學之所以大動作祭出防弊措施，導火線源於近期震驚韓國社會的一起醜聞。今年韓國稅務師考試的「榜首」、34歲韓姓考生日前坦承，在考試過程中利用電子設備結合AI進行作弊，消息一出引發各界對國家考試與大學入學公平性的高度質疑。首爾大學隨即召開緊急會議，制定出包含穿著長袍及編制《作弊查緝手冊》在內的應對方案，並將於考試當天發放給全體監考教職員嚴格執行。由於首爾大學的口試制度，是讓考生在有限時間內先閱讀題目，再向教授進行口頭闡述，校方擔憂若無嚴密防範，極易成為考生利用微型鏡頭將題目傳給外部AI分析、再透過耳機聽取答案的溫床。針對AI作弊歪風蔓延，韓國大學教育協議會也祭出鐵腕政策。韓國大學教育協議會宣布，凡是透過AI或電子設備作弊而錄取大學的考生，一經查獲將立即撤銷入學資格；若是原本已有大學學籍的「在學重考生」，除了取消新錄取資格外，其原本就讀的大學也將同步予以退學處分。這項高標準懲處未來也將一體適用於各大學的獨立招生考試中。