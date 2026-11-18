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五月天7月完成台北大巨蛋巡演後進入休團期，雖然2年後可望回歸，但主唱阿信今（18）日突然單飛發布新歌，加上石頭日前被爆料萌生退團念頭，即便遭公司嚴正否認，仍讓五迷不免有些擔憂團體的動向。其實五月天曾經表示生涯只會發行10張專輯，當時引發外界解散、退休的揣測，不過阿信多次強調不發專輯不代表畫下句點，跟五迷承諾一定會「唱到80歲」。阿信等五月天成員曾經多次公開提到，因為偶像披頭四（The Beatles）在樂壇生涯中大約只發行10張原創專輯，因此，五月天也將發行10張專輯設為一個階段性的音樂目標，然而，此話經常被外界與五迷解讀為發完10張專輯就會引退的宣言，引發多年來的討論與不捨。今年7月中，五月天完成《5525+2 回到那一天》25周年巡迴演唱會，正式宣布暫時休團2年，除了回歸平凡人生活，也將全力籌備與製作第10張全新專輯，沒想到，上個月，吉他手石頭被週刊報導因為長年飽受腰傷所苦，加上妻小移居英國等因素，向友人透露想離開樂團的想法，對此，所屬唱片公司第一時間否認，強調：「沒有這回事，五月天現在休息中，大電影即將和大家見面。」雖然石頭退團傳言已經遭公司駁斥，但今天阿信無預警單飛發表新單曲，同時讓外界再度想起五月天正在籌備最後一張專輯一事，引發天團何時退休的疑慮。不過針對解散、引退等說法，阿信曾經在演唱會及公開場合幽默表示，「相信這第10張專輯不會是句點，而是為這個時代留下的作品」，也說過目前確實規劃只出10張實體專輯，但這跟「唱到80歲、拄拐杖也要唱」的目標完全不衝突，且即便不發實體專輯也不代表不寫歌，未來依然可以用數位單曲、電影配樂或演唱會的形式與大家見面。