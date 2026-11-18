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▲海洋委員會舉辦2026海洋科技專案成果發表會及成果展，有國內外海洋科技專家學者、研究團隊及產業代表與會。(圖／海洋委員會提供)

▲海洋委員會政務副主任委員宋承恩致詞。(圖／海洋委員會提供)

▲會場有29個成果展示攤位，將實驗室的研發結晶具體呈現於產官學界眼前。(圖／海洋委員會提供)

海洋委員會於今(18)日，在高雄市前鎮區高雄展覽館，舉辦2026海洋科技專案成果發表會及成果展，跨域整合5大核心主題，並分享歐盟經驗，共創永續海洋，期展現豐沛的研發能量。海洋委員會海洋科技專案成果發表會及成果展，是由海洋委員會政務副主任委員宋承恩主持，海洋委員會處長林麗英、海巡署副署長許靜芝、海洋保育署主任秘書王永昌、高雄科技大學教授翁健二、特聘教授劉文宏、中山大學特聘教授邱永盛、台灣大學教授黃千芬、成功大學教授陳永裕、台東大學教授賴盈勳、希臘愛琴海大學教授Stelios Katsanevakis等人，以及國內外海洋科技專家學者、研究團隊及產業代表與會。海洋委員會政務副主任委員宋承恩表示，海洋委員會推動海洋科技專案補助計畫，串聯大專院校、研究法人及民間企業的專業量能，透過跨域合作，深耕海洋科學研究與自主技術開發。宋承恩說，我國四面環海，海洋是國家安全的重要屏障，更是我國經濟發展、科技創新及生態永續的重要基礎，面對全球氣候變遷、國際地緣政治演變等挑戰，政府持續透過科技創新，提升海洋調查、監測、治理及資源應用的能力，以強化我國海洋發展的自主性與競爭力。宋承恩並說，近年累積的科研成果已具體轉化為守護海疆與環境治理的實用技術，在海域安全與智慧監偵方面，包括智慧無人船自主避碰及航行導控、水下載具自主循跡與協同作業、AI海洋目標辨識及海域態勢感知、海底光纜船錨損壞監測，以及運用AI進行海洋水質與污染調查等技術，展現我國在海域安全及智慧海洋監測方面的創新進展。而在海洋永續與生態保育方面，則有無人科學船探測海草床生態調查、藍碳評估、海洋生物固碳及海洋廢棄物再生材料及低碳海岸修復材料等成果，並開發海龜重要傳染性疾病快速檢測、海洋保育區智慧監控及海事噪音管理等技術，展現科技研發結合淨零轉型、循環經濟與環境治理的具體應用。宋承恩指出，海洋委員會將持續支持海洋科技研發及跨領域專業整合，落實主任委員管碧玲「自己的海自己調查，自己的資料自己掌握」的理念，攜手學研團隊及產業夥伴，透過實際的場域驗證回應海洋治理需求，促成產業應用與技術落地，強化海洋監測與守護能量，攜手打造智慧、安全及永續的海洋國家。此次海洋科技專案成果發表會結合44項海洋科技專案研發成果與5大主題交流，包含「智慧海洋監偵與AI技術整合」、「水面/水下載具系統整合與船舶科技」、「水下觀測與通訊技術」、「海洋污染防治與生態保育」及「海洋資源永續與循環經濟」，充分展現我國海洋科技的先進技術與豐碩研發成果。另外，會場有29個成果展示攤位，包括無人載具、智慧監測、海洋觀測、海洋保育及循環經濟等多元領域，透過原型機實體展出、系統動態演示，以及研究團隊現場解說，將實驗室的研發結晶具體呈現於產官學界眼前。