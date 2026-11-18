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▲蔣萬安致詞，醫檢師向沈伯洋索取簽名。（圖／記者陳佩君攝，2026.11.18）

▲理事長洪經勝與沈伯洋一起比三。（圖／民眾提供）

▲蔣萬安、沈伯洋一起切蛋糕。（圖／記者陳佩君攝，2026.11.18）





▲有醫檢師在桌上擺上洋流。（圖／記者陳佩君攝，2026.11.18）

台北市醫事檢驗師公會今（18）晚在台大國際會議中心舉辦活動，民進黨台北市長候選人沈伯洋、台北市長蔣萬安再度強碰，兩人見面後互相握手，在切蛋糕環節時，兩人再度握到手，值得關注的是，蔣萬安在致詞時，不少醫檢師排隊請沈伯洋簽名、合影。沈伯洋會後受訪時透露，有點不太記得兩人說了什麼，但有握手，應該就是日常寒暄。台北市醫事檢驗師公會晚間在台大國際會議中心庭園會館舉辦「成立50週年～醫檢五十載，精準新未來」，包含行政院政務委員陳時中、沈伯洋、蔣萬安、副市長林奕華、衛福部次長莊人祥、醫事檢驗師公會理事長洪經勝、藍委徐巧芯、賴士葆等人共襄盛舉。蔣萬安於晚間6時30分到場，和嘉賓打招呼後，便坐上主桌，沈伯洋在半小時後也接著到場，並一一向陳時中、蔣萬安、徐巧芯等人握手致意，並坐上主桌。在切蛋糕環節時，沈伯洋、蔣萬安分別站在洪經勝兩側，三人一同拿起刀子切蛋糕。蔣萬安致詞時表示，現在大家面對各項挑戰，不管是輪班、人力不足、工作負荷重、待遇需要改善等，這四年來，他和市府團隊用實際的行動，做所有醫檢師夥伴最強的後盾。蔣萬安接續說明相關作為，包含提高聯醫醫檢師夜班費、將請衛生局全面盤點聯醫醫檢師工作的待遇和環境，另外，健康的醫療環境，要建立在勞動權益、相互尊重之上，這一點要感謝公會長期以來的支持、參與，市府會全力支持工會推出的傑出醫檢師獎項。有趣的是，蔣萬安在致詞時，醫檢師也把握機會向在主桌的沈伯洋索取簽名、合照。沈伯洋致詞則說，感謝大家辛勞，從疫情到現在，每一次檢驗報告背後，都是大家努力的身影，真的非常辛苦；他說，在整體待遇上，他也承諾，若是他在市府，若每一個月能好好討論、訂出動態標準，讓大家有依據，希望能往這個方向前進。針對長照3.0、預防醫學，沈伯洋提到，要如何與醫檢師深度結合，是產業最重要方向，希望能擬定對台北長遠的計畫，相信有助於大家地位、待遇有所幫助。蔣萬安致詞結束後，先行離去，沈伯洋則在致詞後，逐一敬酒，不少人喊著「凍蒜」、「台北市長沈伯洋」等語，時不時還會有尖叫聲。沈伯洋會後受訪時表示，有點不太記得兩人說了什麼，但有握手，應該就是日常寒暄，重點還是擺在醫檢師，以及未來改善工作。