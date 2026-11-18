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▲棒協與中職首度因應U23世界盃、亞冠賽撞期全面合作，成功籌組兩支中華隊。（圖／中國信託提供）

中華民國棒球協會名譽理事長辜仲諒今（18）日透露，棒協計畫於明年參考中信盃黑豹旗模式，創辦U15層級全國國中棒球大賽，提供更多青少年球員競技舞台；他也肯定棒協與中職在U23世界盃、亞洲職棒冠軍爭霸賽撞期下，仍成功籌組兩支代表隊，建立新的合作模式。今年U23世界盃棒球賽與亞洲職棒冠軍爭霸賽賽程重疊，為兼顧兩支中華隊戰力與年輕球員養成，中華棒協與中華職棒大聯盟從球員選拔、集訓到後勤支援展開合作。中華棒協理事長周玲妏表示，組隊初期先由中職各球團遴選符合資格的球員，再將名單提供U23與亞冠賽教練團參考。兩支代表隊依照賽事定位及選手發展階段分配人選，讓不同年齡及資歷的球員都有累積國際賽經驗的機會。U23中華隊在預賽驚險晉級後，於超級循環賽接連擊敗韓國、日本及委內瑞拉，拉出三連勝，最終在季軍戰不敵日本、以第4名作收，仍寫下隊史次佳成績。辜仲諒在棒協理監事會議中表示，台灣能在同一時間組成兩支代表隊，U23中華隊還能拿下第4名，代表棒協與中職透過全面溝通及明確分工，已建立共同籌組國家隊的成功前例。周玲妏指出，這次合作的意義不只在於解決兩項賽事撞期問題，更重要的是建立棒協與中職共同培育新生代球員的模式。未來期待雙方持續深化合作，讓更多年輕選手透過不同層級國際賽事累積經驗。辜仲諒則認為，台灣棒球要持續進步，首先必須積極發掘人才，並透過完整環境激發球員潛力，讓更多投入棒球的孩子看見發展機會；其次則是培養球員自我管理的能力，學習設定目標、了解自身狀況，才能在漫長生涯中持續成長。他也強調，基層培育不能只追求短期成績，必須秉持「放長線、細水長流」的精神，尤其要重視訓練量、比賽負荷及傷勢預防，避免年輕球員在成長階段因過度使用而受傷。中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽從首屆51隊參賽，成長至今年215隊，近年更增設女子組，擴大學生參與並推動棒球運動平權。辜仲諒透露，中華棒協已規劃將黑豹旗的全國性競賽模式向下延伸，明年辦理U15層級的全國國中棒球大賽，讓更多國中生不受學校球隊規模及傳統強弱限制，都有機會站上全國舞台。若計畫順利推動，這項賽事除可增加基層比賽機會，也有望成為發掘青少年潛力球員的新平台，進一步串聯國中、高中、大專、職棒及國家隊養成體系。