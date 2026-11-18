台中市「好孕乘車」服務自2025年7月上路，累計逾1萬1千名孕婦申請獲准，服務突破13萬趟。市府今年10月1日起加碼，每趟補助上限由200元提高至250元，補助趟次由30趟增至40趟，每人最高可獲1萬元。台中市社會局表示，補助額度居六都之首，高達96%的受訪者願意向親友推薦這項服務。
社會局針對曾使用服務的民眾進行調查，共回收2,356份有效問卷。其中，高達96%的孕媽咪願意向親友推荐使用，92%認為有利提高移動便利性，90%對整體服務感到滿意。另有89%認為補助有助減輕交通費負擔，同樣有89%認為申請流程容易，82%認為支付流程容易。
社會局指出，約六成使用者曾搭計程車前往產檢、生產或就醫。有受訪者分享，從懷孕時產檢到坐月子期間回診，都靠計程車往返，補助減輕了這段期間的車資負擔。也有人提到，孕期遇到臨時狀況需要外出時，搭計程車多了一個交通選擇。
問卷也反映實際搭乘遇到的問題。部分使用者希望改善車內環境，並反映有司機不熟悉補助支付流程。另有受訪者建議提供兒童安全座椅、再提高補助額度或延長使用期限。社會局表示，將彙整使用者意見，持續改善乘車服務及系統操作。申請資格、補助方式及使用資訊可查詢台中市政府社會局好孕乘車專頁。
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社會局指出，約六成使用者曾搭計程車前往產檢、生產或就醫。有受訪者分享，從懷孕時產檢到坐月子期間回診，都靠計程車往返，補助減輕了這段期間的車資負擔。也有人提到，孕期遇到臨時狀況需要外出時，搭計程車多了一個交通選擇。
問卷也反映實際搭乘遇到的問題。部分使用者希望改善車內環境，並反映有司機不熟悉補助支付流程。另有受訪者建議提供兒童安全座椅、再提高補助額度或延長使用期限。社會局表示，將彙整使用者意見，持續改善乘車服務及系統操作。申請資格、補助方式及使用資訊可查詢台中市政府社會局好孕乘車專頁。