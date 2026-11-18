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選戰倒數10天，台北市長蔣萬安今（18）晚到大巨蛋附近發放「光榮台北」明信片，限量5000張，吸引大批民眾排隊領取。不過被問到對手沈伯洋稱修法光電環評反對，是因為國民黨修法不夠嚴格。蔣萬安辣嗆，選舉到了就換一套說法，連「不做環評都是在保護環境」這樣荒謬的說法都說，難怪沒有立委站出來跟沈一樣論調，難怪「認知作戰大師」只能有一位。沈伯洋遭藍營質疑，去年表決《環評法》修法，要求面積達5公頃或裝置容量達1萬瓩（10MW）的水面型光電必須環評時投下反對票，沈則反批，國民黨意思是「通過環評就可以裝」，自己則是堅定反對。蔣萬安說，如果按照沈伯洋的說法，「做環評就是放水、不做環評反而是保護環境」，那也真的是完全顛覆台灣幾十年來環保運動的觀念。在《光電三法》立法之前，是不用做環評，就能夠在水庫上面設置光電板，當時民進黨立委投下反對票的理由，是因為「做環評會阻礙光電的發展」。蔣萬安痛斥，民進黨明明是要在水庫上面設置光電板，選舉到了就換一套說法、花招百出，現在竟然連「不做環評都是在保護環境」這樣的說法，就跟之前把里長抓去問話說「是在保護里長」一樣荒謬。所以今天有哪一位民進黨立委站出來跟沈伯洋一樣的論調？完全沒有，難怪「認知作戰大師」只能有一位。