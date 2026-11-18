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LINE網頁版免安裝軟體！公司上班族愛用多年

▲「LINE網頁版」主要透過Chrome、Edge等瀏覽器安裝擴充功能使用，不必額外下載獨立軟體即可登入LINE，進行聊天。（圖／記者周淑萍攝）

視障族群反彈延後下架！電腦版終於支援讀屏工具

公司電腦不能安裝軟體怎麼辦？2種替代方式曝光

台灣使用者最多的通訊軟體LINE，Chrome網頁版原定去年（2025年）結束服務，當時因視障族群反彈而暫緩下架。隨著LINE電腦版本週正式推出支援功能，解決無障礙操作的關鍵痛點，官方也證實，待新功能運作穩定後，預計將於2027年正式結束網頁版服務，確切退場時程仍在評估中，後續將另行公告。「LINE網頁版」主要透過Chrome、Edge等瀏覽器安裝擴充功能使用，不必額外下載獨立軟體即可登入LINE，進行聊天、傳送圖片及檔案等操作。雖然功能完整度不如Windows及macOS電腦版，但對於公司禁止安裝第三方軟體的上班族，或需要在多台裝置登入LINE的用戶而言，仍是相當便利的管道。LINE網頁版原先傳出將於2025年結束服務，後來因視障族群反彈而暫緩。LINE表示，過去視障用戶高度仰賴網頁版搭配讀屏工具操作，如今電腦版已具備完善的螢幕閱讀器支援，能提供更流暢且全面的操作體驗，不再需要透過瀏覽器版本過渡。LINE也指出，網頁版早期是為滿足跨媒介使用需求而推出，但受限於架構，功能始終不如桌面應用程式完整。官方透露，待現行電腦版的螢幕閱讀器支援功能穩定後，預計於2027年結束網頁版服務，確切日期仍未定，後續將另行公告。不過，除了視障族群外，許多受限於企業資安規範、無法在公司電腦自行安裝軟體的上班族，也是LINE網頁版的忠實用戶。面對網頁版退場後可能衍生的辦公溝通需求，官方目前尚未提出專屬替代方案。未來網頁版正式關閉後，用戶若想在電腦端收發訊息，主要仍有兩種替代方式。最直接的方式是下載安裝Windows或macOS系統的LINE電腦版軟體，獲得較完整的功能支援；若因設備或權限限制無法安裝應用程式，符合硬體與系統條件的蘋果用戶，也可利用「iPhone鏡像輸出」功能，透過Mac操作手機介面並接收通知。部分Android手機搭配Windows電腦，也支援類似的跨裝置投影及連動功能，能在一定程度上提供替代方案。