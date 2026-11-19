《GTA 6》今（19）日正式登陸 PS5、Xbox Series X|S，媒體評價昨（18）日晚間7點解禁，首波成績便震撼遊戲圈，根據評分網站 Metacritic 初期統計，PS5 版收錄近百家媒體評測後，平均分數直接衝上99分，隨著評測數量突破100篇，分數依舊維持高檔，且清一色為正面評價，沒有普通或負評，直接追平1998年《薩爾達傳說：時之笛》，並列網站史上最高分遊戲。
IGN、GameSpot等媒體一致給滿分 大讚遊戲世界細膩
多家知名遊戲媒體更毫不吝嗇給予《GTA 6》滿分肯定，包括 IGN、GameSpot、Game Informer 等均給予10分評價，IGN 評測編輯 Luke Reilly 形容，《GTA 6》是自己玩過最令人印象深刻的遊戲，遊戲世界不僅擁有極為細膩的設計，也具備豐富的探索與互動空間；Game Informer 同樣給出滿分10分，認為 Rockstar 成功打造出規模龐大、充滿真實感的犯罪世界，從日常生活細節到大型犯罪任務，都能讓玩家沉浸其中。
生活細節逼真到誇張 30幀限制、戰鬥操作成少數缺點
《GTA 6》最受媒體稱讚的亮點，莫過於無所不在的生活細節，Game Informer 指出，玩家除了能體驗釣魚、潛水、越野摩托車及夜店活動，也能在遊戲中煮咖啡、健身，甚至觀察街頭交通事故及路人互動，讓虛構世界充滿生命力。TechRadar 則在遊玩近100小時後，仍認為遊戲有大量值得探索的內容，尤其傑森與露西亞雙主角的劇情安排、電影化任務，以及充滿隨機事件的開放世界，都讓整體體驗相當出色。
不過，即使獲得滿分肯定，《GTA 6》仍不是毫無缺點，TechRadar 指出，本作以每秒30幀（FPS）為目標，即使在 PS5 Pro 上也無法享有更高更新率，對於習慣60幀遊戲體驗的玩家而言，可能會是一大考驗；此外，部分劇情後段節奏稍嫌拖沓，介面設計也有改善空間。《The Verge》則認為，遊戲戰鬥操作與武器輪盤仍有些笨重，偶爾也會遇到小型錯誤，但整體而言，這些問題並未影響作品的出色表現。
破百小時還有內容沒玩完 99分評價讓全球玩家看傻
除了媒體評價，遊戲的實際遊玩時數也成為討論焦點。TechRadar 評測編輯透露，自己已經投入近100小時，完成傑森與露西亞的主線故事，仍有大量地圖及支線內容尚未探索；《The Verge》則分享，完成主線並遊玩超過70小時後，探索進度仍不到整個遊戲的60%。這也意味著《GTA 6》不只是主線劇情豐富，開放世界還藏有大量隨機事件、支線任務與生活互動，玩家想要完整體驗，恐怕還得花上數百小時。
評價解禁後，社群平台也迅速被99分洗版，不少玩家驚呼「Metascore 99分真的太扯」、「超過100家媒體還能拿99分，太可怕了」，更有人拿《GTA 6》與《薩爾達傳說：時之笛》比較，指出後者當年僅收錄22篇媒體評測，如今《GTA 6》已有超過100篇評測，仍能維持99分，成績相當驚人。
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多家知名遊戲媒體更毫不吝嗇給予《GTA 6》滿分肯定，包括 IGN、GameSpot、Game Informer 等均給予10分評價，IGN 評測編輯 Luke Reilly 形容，《GTA 6》是自己玩過最令人印象深刻的遊戲，遊戲世界不僅擁有極為細膩的設計，也具備豐富的探索與互動空間；Game Informer 同樣給出滿分10分，認為 Rockstar 成功打造出規模龐大、充滿真實感的犯罪世界，從日常生活細節到大型犯罪任務，都能讓玩家沉浸其中。
《GTA 6》最受媒體稱讚的亮點，莫過於無所不在的生活細節，Game Informer 指出，玩家除了能體驗釣魚、潛水、越野摩托車及夜店活動，也能在遊戲中煮咖啡、健身，甚至觀察街頭交通事故及路人互動，讓虛構世界充滿生命力。TechRadar 則在遊玩近100小時後，仍認為遊戲有大量值得探索的內容，尤其傑森與露西亞雙主角的劇情安排、電影化任務，以及充滿隨機事件的開放世界，都讓整體體驗相當出色。
不過，即使獲得滿分肯定，《GTA 6》仍不是毫無缺點，TechRadar 指出，本作以每秒30幀（FPS）為目標，即使在 PS5 Pro 上也無法享有更高更新率，對於習慣60幀遊戲體驗的玩家而言，可能會是一大考驗；此外，部分劇情後段節奏稍嫌拖沓，介面設計也有改善空間。《The Verge》則認為，遊戲戰鬥操作與武器輪盤仍有些笨重，偶爾也會遇到小型錯誤，但整體而言，這些問題並未影響作品的出色表現。
除了媒體評價，遊戲的實際遊玩時數也成為討論焦點。TechRadar 評測編輯透露，自己已經投入近100小時，完成傑森與露西亞的主線故事，仍有大量地圖及支線內容尚未探索；《The Verge》則分享，完成主線並遊玩超過70小時後，探索進度仍不到整個遊戲的60%。這也意味著《GTA 6》不只是主線劇情豐富，開放世界還藏有大量隨機事件、支線任務與生活互動，玩家想要完整體驗，恐怕還得花上數百小時。
評價解禁後，社群平台也迅速被99分洗版，不少玩家驚呼「Metascore 99分真的太扯」、「超過100家媒體還能拿99分，太可怕了」，更有人拿《GTA 6》與《薩爾達傳說：時之笛》比較，指出後者當年僅收錄22篇媒體評測，如今《GTA 6》已有超過100篇評測，仍能維持99分，成績相當驚人。