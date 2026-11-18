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台北市議員秦慧珠因昨在政論節目中爆料，被民眾嗆「你來幹什麼，你不要來蹭蔣萬安」，她心想「誰要蹭他啊，就自己滾得遠遠的」，還說「蔣萬安老婆人緣比他好100倍」、「沒能力顧（藍）小雞」，引爆藍營怒火。蔣萬安今（18）晚到大安區和信義區交界的大巨蛋附近發明信片，議長戴錫欽、選區立委徐巧芯都到了，但不見秦慧珠本人和團隊。蔣萬安今晚到忠孝東路及光復南路口發放《光榮台北》明信片，現場包括議長戴錫欽、大安文山區議員耿葳、王欣儀、港湖議員候選人陳冠安都到場。秦慧珠上次蔣萬安到大安捷運站發放安心貼紙時早早到場，但今天直到蔣萬安受訪完時都沒有出現。據了解，競辦有將蔣萬安今日行程提供給所有議員候選人，歡迎大家一起來，但也有可能晚間議員行程排滿，所以才沒到。不過有北市黨務人士坦言，秦慧珠的發言，對地方黨部造成極大的壓力，有眾多民眾致電抗議，不滿秦慧珠。秦慧珠昨在三立政論節目開始前和主持人王偊菁閒聊，稱昨天在南京東路前有個民眾說「你來幹什麼，你不要來蹭蔣萬安」，她心想「誰要蹭他啊，就自己滾得遠遠的」，助理也說好在沒去，那場是幫議員候選人許原榮辦，「我沒那麼笨」。秦慧珠更說，上次大安捷運站發貼紙，她看那個御用的名嘴「樊什麼東西」說是大安場邀他們去，一旁的鐘年晃補充「樊啟明」，秦續道，其實就是發在群組歡迎大家去，哪有說只能讓大安去，助理發蔣萬安行程，不去被講、去也被說，真的很討厭，還說議長戴錫欽、議員候選人李明璇喜歡黏蔣萬安，「我就懶得黏」。