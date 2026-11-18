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限定版PS5 Pro搭配雙手把！《GTA 6》實體遊戲也入箱

▲限定禮盒採大型硬殼箱設計，打開後可以看到一台《GTA 6》主題限定PS5 Pro，主機外殼採低調灰色或白色設計，表面壓有特殊圖騰與羽翼線條。（圖／IG）

Rockstar與熱火合作擴大！NBA 2K27第3季導入Vice City

▲2K與Rockstar Games展開跨界合作，將經典遊戲《GTA：罪惡市》（Grand Theft Auto: Vice City）的場景與元素帶進最新籃球遊戲《NBA 2K27》，由邁阿密熱火隊中鋒Bam Adebayo擔任封面球星。（圖／2K提供）

《俠盜獵車手VI》（GTA 6）正式推出前夕，Rockstar Games與邁阿密熱火隊（Miami Heat）的合作再添話題。近日多名熱火球員陸續在Instagram限時動態曬出Rockstar寄來的《GTA 6》限定禮盒，包括Nikola Jović、Davion Mitchell、Tim Hardaway Jr.、Myron Gardner等人都公開收到這套特別贈品，內容甚至包含限定版PS5 Pro、兩支DualSense手把及《GTA 6》實體遊戲，豪華程度令全球玩家羨慕。這套限定禮盒採大型硬殼箱設計，打開後可以看到一台《GTA 6》主題限定PS5 Pro，主機外殼採低調灰色或白色設計，表面壓有特殊圖騰與羽翼線條，中間燈條則使用藍、紫、粉紅漸層，呼應Vice City的霓虹色調。箱內還附上兩支同樣採藍紫漸層及特殊圖騰設計的限定DualSense手把，旁邊甚至直接放入一盒PS5版《GTA 6》實體遊戲，主機、配件到遊戲一次備齊。從球員公開的限時動態畫面中，可以完整看到整套贈品收進特製硬殼箱，目前官方尚未公布販售資訊，外界也普遍認為這是Rockstar配合Miami Heat合作打造的球隊限定贈禮，而非一般市售商品。Davion Mitchell收到禮盒後也幽默表示，大概準備直接消失去玩《GTA 6》，引發粉絲熱議。這批限定PS5 Pro禮盒只是雙方合作的一部分，2K日前宣布，《NBA 2K27》第3季將全面導入Vice City主題，並推出期間限定的「NBA 2K27 Vice City Edition」，封面人物正是邁阿密熱火當家中鋒Bam Adebayo。Bam穿上特別打造的Nike × Cactus Jack Miami Heat球衣登上封面，背景則換成Vice City熟悉的霓虹城市景觀。他表示，自己整個NBA生涯都在熱火度過，因此能成為Vice City Edition封面人物，對他與這座城市都有特殊意義。《NBA 2K27》Season 3也將加入Vice City Park、Vice City與Los Santos主題球衣，以及Burger Shot、Cluckin' Bell等大量Rockstar遊戲元素，讓玩家在球場上也能感受《GTA》世界的風格。