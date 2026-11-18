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▲姚媛媛20多年前踏入生技產業，沒想到這一轉身，竟讓她開創事業第二春。（圖／姚媛媛提供）

▲姚媛媛獲得時尚雜誌《CORAL》國際團隊邀約拍攝，並以「芭比女王」形象登上紐約時代廣場看板。（圖／姚媛媛提供）

昔日玉女歌手姚媛媛當年以〈賣花的女孩〉走紅，擁有「費玉清師妹」封號，淡出大眾視野30多年，如今60多歲的她轉戰生技產業，不但帶領數萬人團隊、在新店、台中七期坐擁豪宅，近日更以「芭比女王」之姿登上紐約時代廣場看板，姚媛媛認為演藝圈現在是年輕人的天下，坦言即便有人砸重金邀請復出，自己也完全不會考慮。20多年前，姚媛媛因緣際會踏入生技產業，沒想到這一轉身，竟讓她開創事業第二春，如今不僅帶領公司數萬人的團隊，更一路晉升最高聘位顧問與創始領袖，還透露公司2025年全球總營業額達新台幣68億元，並連續多年穩居全台直銷業前五名。而今姚媛媛再度迎來人生高光時刻，她獲得美國時尚雜誌《CORAL》國際團隊邀約拍攝，並以「芭比女王」形象登上紐約時代廣場看板，讓她直呼「非常非常興奮」，熱愛粉紅色的她，更透露自己早已在台中七期及台北新店別墅打造充滿芭比、公主風格的夢幻居所，將少女心發揮到極致。至於是否懷念舞台？姚媛媛笑說，自己從小就愛表演，當然難忘麥克風，但如今已將歌唱設備搬回家，不僅擁有專業家庭劇院，還準備可以隨身攜帶的音響，隨時與朋友歡唱過癮。被問到若有人砸重金邀請復出，她斬釘截鐵表示：「我一點都不考慮！」認為現在演藝圈是年輕人的世界，自己則把舞台轉移到生技產業，講課時依然精心打扮，延續過去當藝人的舞台魅力。