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▲ 高雄市長候選人賴瑞隆今天展開第四天「隆捲風號大車掃」由立委邱志偉、市議員黃秋媖、林志誠及市議員候選人蔡秉璁陪同，下午深入永安、彌陀、梓官、橋頭，晚間接續前進岡山，向市民請安懇託。（圖／翻攝畫面）

▲ 沿途鄉親熱情揮手、吶喊，家門口彷彿化身搖滾區第一排，讓北高雄街頭充滿活力與人情味。（圖／翻攝畫面）

高雄市長候選人賴瑞隆今（18）日展開第四天「隆捲風號大車掃」，車掃沿途民眾從樓上陽台探出頭來，向車隊揮手喊加油。賴瑞隆表示，自己是菜市場長大的孩子，過去十年在市府、十年在國會，最珍惜的就是鄉親一路的栽培。看見大家守候家門應援，心中充滿感謝。今天的由立委邱志偉、市議員黃秋媖、林志誠及市議員候選人蔡秉璁陪同，下午深入永安、彌陀、梓官、橋頭，晚間接續前進岡山，向市民請安懇託。從街口到住宅巷弄，沿途鄉親熱情揮手、吶喊，家門口彷彿化身搖滾區第一排，讓北高雄街頭充滿活力與人情味。車掃沿途，不少民眾提前站在騎樓、住家門口等候，遠遠聽見宣傳車廣播聲，便走到路旁揮手；有長輩坐在門前等待，看到車隊經過，露出笑容、高舉雙手比讚；也有民眾從樓上陽台探出頭來，向車隊揮手喊加油。店家同樣熱情響應，有攤商暫時放下手邊工作，走出店門打招呼，也有年輕朋友拿起手機拍攝，記錄「隆捲風號」經過的畫面。從阿公阿嬤到年輕家庭，不同世代的鄉親以各自方式表達鼓勵，讓平日的住宅街道，增添宛如嘉年華般的熱鬧氣息。賴瑞隆站在車上頻頻揮手、雙手合十致謝，回應沿途鄉親的熱情。競總表示，「隆捲風號」明（19）日將進入第五天，上午10時走訪前金、新興、苓雅，晚間7時接續前進前鎮、小港。詳細路線可參考官方社群圖卡，歡迎市民沿途揮手、快樂追風，也提醒大家注意交通安全，避免跟隨車隊、占用道路或燃放鞭炮，共同維護安全友善的選舉環境。